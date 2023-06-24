Öncelik istikrar

Seçim belirsizliğinin geride kaldığını, Türk halkının büyük bir güven ve istikrar içinde Türkiye’nin yola devam etmesini istediğinin altını çizen Bakan Bolat, “3 hafta önce kurulmuş Cumhurbaşkanlığı kabinemize de büyük bir güven ve ümit besliyor. Bunu kamuoyunda görüyoruz. Bize düşen de 7/24 ülkemiz için, halkımız için depremzedeler için deprem bölgeleri için çalışmak. Her ay bu bölgede iyileşmenin, gelişmenin hızlandığını finansal kaynakların daha fazla açıldığını da yaşayarak birlikte göreceğiz” değerlendirmesini yaptı.