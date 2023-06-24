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Ekonomi

Öncelik istikrar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni dönemde makro ekonomide istikrarı, enflasyonla mücadeleyi önceleyen, ihracatı artırmayı, cari açığı azaltmayı hedefleyen bir program uygulanacağını söyledi. Adıyaman'da temaslarda bulunan Bolat, bölge ekonomisinin de hızla deprem öncesi canlılığına kavuşacağını kaydetti.

Yeni Şafak
04:00 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geride kalan 6-7 ayda Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 85,5’ten yüzde 39,5’e gerilemesinin doğru yolda olduklarının ispatı niteliğinde olduğunu söyledi. Bolat, “Yeni hükümet döneminde makro ekonomide istikrarı, enflasyonla mücadeleyi önceleyen, ihracatın arttırılmasını önceleyip ülkemizin cari açığını azaltmayı hedefleyen bir program uygulanacak” dedi.

Adıyaman ziyareti kapsamında şehirde temaslarda bulunan Bakan Bolat, hükümetin olarak öncelikli işlerinin deprem bölgesinin bir an önce eski canlı günlerine kavuşması için canla başla çalışıp enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele olduğuna vurgu yaptı.

İLK ANDAN İTİBAREN DESTEKLER SUNULDU

Ekonominin yeniden hızla deprem öncesi canlılığına kavuşmasını hedeflediklerini dile getiren Ömer Bolat, “Bir şehrin ayakta kalması sadece inşaat yapmakla olmaz. Orada insanın ayakta kalması lazım aynı zamanda. İnsan ayakta kalması için de ekonomik faaliyetlerin canlanması lazım” diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İYİLEŞMEYİ GÖRECEĞİZ

Seçim belirsizliğinin geride kaldığını, Türk halkının büyük bir güven ve istikrar içinde Türkiye’nin yola devam etmesini istediğinin altını çizen Bakan Bolat, “3 hafta önce kurulmuş Cumhurbaşkanlığı kabinemize de büyük bir güven ve ümit besliyor. Bunu kamuoyunda görüyoruz. Bize düşen de 7/24 ülkemiz için, halkımız için depremzedeler için deprem bölgeleri için çalışmak. Her ay bu bölgede iyileşmenin, gelişmenin hızlandığını finansal kaynakların daha fazla açıldığını da yaşayarak birlikte göreceğiz” değerlendirmesini yaptı.



#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#Ekonomi
#İstikrar
#Enflasyonla mücadele
11 dakika önce
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