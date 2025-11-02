OSB’lerden 29 bin 624 patent başvurusu

Toplam 58 ilde bulunan Ar-Ge merkezlerinin en yoğun olduğu iller İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa ve İzmir oldu. Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen toplam personel sayısı 89 bin 621 kişiyi buldu. Ar-Ge merkezlerinde Eylül 2025 itibarıyla 29 bin 21 patent başvurusu yapıldı. Ar-Ge merkezleri içerisinde bulunan özel üretim merkezlerine ise 603 patent başvurusu gerçekleşti. Tescil patent sayısı ise özel üretim merkezleri dahil 16 bin 349 olarak kayıtlara geçti.