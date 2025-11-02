OSB’lerden 29 bin 624 patent başvurusu

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında OSB’lerde faaliyet gösteren özel sektör Ar-Ge merkezi sayısı eylül itibarıyla 1.356'ya ulaştı.
Toplam 58 ilde bulunan Ar-Ge merkezlerinin en yoğun olduğu iller İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa ve İzmir oldu. Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen toplam personel sayısı 89 bin 621 kişiyi buldu. Ar-Ge merkezlerinde Eylül 2025 itibarıyla 29 bin 21 patent başvurusu yapıldı. Ar-Ge merkezleri içerisinde bulunan özel üretim merkezlerine ise 603 patent başvurusu gerçekleşti. Tescil patent sayısı ise özel üretim merkezleri dahil 16 bin 349 olarak kayıtlara geçti.
1 MİLYAR LİRALIK ALTYAPI YATIRIMI
CMDP 2025 yılı uygulamaları kapsamında OSB altyapılarının güçlendirilmesi, üretim ve istihdam artırıcı faaliyetler kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 1 milyar 79 milyon TL bütçeli 15 proje onaylandı. 46 sektörde faaliyet gösteren merkezlerin en yoğun olduğu sektörlerin başında makine ve teçhizat imalatı, otomotiv yan sanayii, yazılım, bilgisayar ve iletişim teknolojileri, tekstil ve elektronik öne çıkıyor.