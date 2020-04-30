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Ekonomi Otobüs firmalarına yeni düzenleme Günlerce terminalde sabahlamalara bakanlık el koydu
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Otobüs firmalarına yeni düzenleme: Günlerce terminalde sabahlamalara bakanlık el koydu

Koronavirüs tedbirleri sonrasında otobüs terminallerinde merdiven altı firmaların fahiş fiyatlarla yolcu taşımasına ve vatandaşların otobüslerin dolmasını beklemesi nedeniyle günlerce terminallerde sabahlamalarına bakanlık el koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, otobüs firmalarına taşıyacakları yolcuları başka firmalara aktarabilme imkanı sağladıklarını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Korona virüs tedbirleri sonrasında otobüs terminallerinde merdiven altı firmaların fahiş fiyatlarla yolcu taşımasına ve vatandaşların otobüslerin dolmasını beklemesi nedeniyle günlerce terminallerde sabahlamalarına bakanlık el koydu.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni düzenleme ile otobüs firmalarına taşıyacakları yolcuları başka firmalara aktarabilme imkanı sağladıklarını bildirerek, “Böylece vatandaşlarımızın otobüs dolsun diye terminallerde beklemek durumda kalmasının önüne geçeceğiz. Ayrıca taşımacılık faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik” dedi.

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