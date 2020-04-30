Otobüs firmalarına yeni düzenleme: Günlerce terminalde sabahlamalara bakanlık el koydu

ABD'den yurda getirilen Handan Akten yetkililere teşekkür videosu hazırladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen ve Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığının yurduna yerleştirilen Türk vatandaşı Handan Akten, yetkililere video çekerek teşekkür etti. Akten, 'Bizi burada gerçekten muhteşem ağırlıyorlar. Burada her şey çok güzel. Özellikle AFAD, Kızılay, bizimle çok ilgileniyor. Türkiye Cumhuriyetimize çok çok teşekkür ediyorum. Her şey için çok sağ olsun.' dedi.