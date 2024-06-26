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Ekonomi

Otomotiv güvenlik yönetmeliği: Yürürlük tarihi 31 Ağustos'a ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik önemli bir karar aldı. 7 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi ertelendi. Böylece halen stokta olan ve 2 ay boyunca ithal edilecek araçlar mevcut yönetmelikle satılabilecek.

00:47 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:59 - 26/06/2024 Çarşamba
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Genel Güvenlik Yönetmeliği uygulamasını 31 Ağustos'a erteledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Genel Güvenlik Yönetmeliği uygulamasını 31 Ağustos'a erteledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın söz konusu düzenlemeye ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e tarihe ertelendi.
Böylece halen stokta olan ve önümüzdeki 2 ay boyunca ithal edilecek araçların mevcut güvenlik yönetmeliğiyle satışı için ek süre sağlanmış oldu.


#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#Otomotiv
#Resmi Gazete
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