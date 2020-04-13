Otomotivde kan kaybı artıyor: En iyi ihtimal Mayıs’ta üretim

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün otomotiv basınıyla yaptığı dijital toplantıda koronavirüs sürecinin başlangıcını, etkilerini, önlemleri ve öngörülerini anlattı.

3 OCAK’TA DURUMU FARKETTİK

Türk otomotivinde ilk önlem alan şirketin ilk kez 3 Ocak’ta harekete geçtiğini söyleyen Haydar Yenigün, “Türkiye otomotiv sanayi, esasında bu krizi başlarda mükemmel bir şekilde yönetti. Hiç parça tedariki sıkıntısı yaşamadı. Türkiye, geçmiş deneyimlerinden edindiği tecrübe ile Çin’deki tatil dönemi gibi büyük ön görüleriyle fazla parça tedarikini önceden sağlamıştı. Ancak, Uzak Doğu’dan Avrupa’ya yönelen bu salgın İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden tedarik zincirini etkiledi” şeklinde konuştu.

NİSAN’I KAYBETTİK MAYIS’TA ÇALIŞMALIYIZ

En iyi ihtimalle fabrikaların ne zaman faaliyete geçeceğini de değerlendiren Yenigün, “En iyi senaryo en kısa zamanda geri dönmek. Ama “en kısa zamanı” tarif edemiyorum. Mesela bizim şirketimiz, 21’inde durdu, 6’sında başlayacaktı. Ama bir hafta önce bir kere uzattık, geçen hafta tekrar uzattık, şimdi de bu ay sonu diyoruz. Sanki en iyi, en mantıklı senaryo; 20-27 Nisan aralığında artık şirketlerin yavaş yavaş çalışmaya başlaması. Yani Nisan ayını kaybettikten sonra hemen geri dönmemiz, en iyi senaryodur bence. Kötü senaryo, zaten şu an yeterince kötüyüz. Mayıs ayının ortası gibi, hayatın normalleşmesi lazım. Bizim de daha erken üretime geçiyor olmamız lazım” değerlendirmesini yaptı.

ÜRETİMDE 30 BİN ADET KAYIP

Martta duran üretimlerle geçen seneye göre 30 bin adet kayıp olduğunu söyleyen OSD Başkanı toplam kaybı ise şu şekilde özetledi; “2020 Mart ayı yüzde 35’lik bir azalma gösteriyor. Ocak-Mart’a bakıldığında ise bu rakam yüzde 20 aşağıda olduğumuzu işaret ediyor. İhracatta ise 2017 Mart ile arada yüzde 38’lik bir azalma olduğunu görebiliyoruz. Birinci çeyrek bazında toparlayacak olursak, o da yüzde 22 azalma olarak karşımıza çıkıyor. Pazarda Nisan’da 20-25 bin adetlik düşük bir satış bekliyoruz.”

AVRUPA’NIN STOĞU TÜRKİYE’YE GELEBİLİR

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Avrupa’da Almanya hariç tüm pazarlarda satışın kapalı olduğuna dikkat çeken Yenigün, “Mesela ağır vasıta ihracatı yaptığımız firma, İtalya’ya yaptığımız ihracatı götürdü ve indiremeden geri getirdi. Çünkü oradaki limanlar kapatılmıştı. Bizim Türkiye’de böyle bir durum yok. Şu anda Avrupa’da satılmayan araçların, Türkiye pazarı açık olduğu için buraya ciddi bir şekilde kayması bir konu esasında. Oradaki stoklardan bahsediyorum” ifadelerini kullandı.

A VE B’Yİ GEÇTİM Z PLANI BİLE VAR

Haydar Yenigün

Olası tüm aksaklıklara karşı hazırlıklı olduklarının altını çizen OSD Başkanı Haydar Yenigün, “Her şirketimiz kendi içerisinde planlarını yapıyor, revize ediyor. Çok sık soru geliyordu. A-B planlarınız var mı diye. A ve B değil, Z hatta iki dijitli planlarımız var. Çünkü, tam anlamıyla bilinmez bir resim var karşımızda” açıklamasında bulundu.