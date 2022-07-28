ÖTV’de indirimin adı yetti: İkinci el araç piyasası düşüşe geçti

GÖKHAN ÖZTURAN

Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirim sinyali bile ikinci elde fiyatları aşağı çekmeye yetti. 26 Ekim 2021'de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da yapılan düzenlemeye istinaden, ÖTV tebliğindeki “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirildi. Böylece motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırılabilmesi ya da sıfıra indirebilmesi yetkisi Cumhurbaşkanı'na geçti.

FIRSATÇILAR FİYAT İNDİRMEYE BAŞLADI

Olası düzenlemeyle sıfır km araçların fiyatlarının düşecek olması, ikinci el piyasasında hareketliliğe neden oldu. Otomobili yatırım aracı gören vatandaşlar ve bayilerden sıfır araç çeken galericiler fiyatları indirmeye başladı. İkinci el araç satışı yapılan internet sitelerinde ilandaki araç fiyatlarının düşüşe geçtiği görüldü. Daha önce bin lira indirime bile yanaşmayan bazı araç sahipleri 350 bin bandındaki orta segmentte 10-15 bin, 1 milyon lira bandındaki lüks segmentte ise 30-40 bin liraya yakın indirime gitti.

Bayilere kısıtlama getirilsin

Fiyatlardaki düşüşün sürmesi beklenirken, vatandaşlar yapılacak düzenlemenin tutması ve fırsatçıların önünün kesilmesi için bazı kısıtlamaların da beraberinde getirilmesini istiyor. Söz konusu beklentide 3 ana başlık öne çıkıyor:

- Otomobil bayileri ikinci el satışı yapmasın: Döviz kurunun hareketliliğini fırsata çeviren bazı bayiler, beklettiği otomobilleri kendi ikinci el şirketine satıp, plakayı taktıktan sonra yine piyasa fiyatının üstünde vitrine koyuyor. Bu da ikinci el araba fiyatlarının, “bulunamayan sıfırdan” pahalıya satılmasını beraberinde getiriyor.

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- Bayilerin galericilere sıfır km otomobil satışı yasaklansın: Mevcut durum, plakası takılmış ikinci el otomobilin bayideki liste fiyatından 80-100 bin lira daha pahalıya satılmasına ve fiyatların sürekli yükselmesine neden oluyor. Tüketiciler, otomobil piyasasındaki fiyat şişkinliğinin önlenmesi için bunun mutlaka yapılması gerektiği görüşünde.

- Aksesuar dayatması vatandaşa ekstra maliyet çıkartıyor: Sıfır km araç almak isteyen vatandaşa, “otomobil dışında faturalandırılan” ve 30-40 bin lira farka neden olan aksesuar paketi dayatılmasın.

Arşiv

SAHİBİNDEN’E FAHİŞ FİYAT SORUŞTURMASI

Sahibinden.com’a Rekabet Kurulu soruşturma açma kararı verdi. Konut, otomobil, yedek parça, elektronik vs. gibi ürünlerin satışı ve kiralanması amacıyla ilan girilen sitedeki fiyat politikası nedeniyle Rekabet Kurulu soruşturma açtı. Soruşturmaya neden olarak da şirketin sahip olduğu hakim durumunu aşırı fiyat kullanmak suretiyle kötüye kullanması olarak belirtildi. Yapılan ön araştırma sonrasında elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitler neticesinde bulguların ciddi ve yeterli olmasından dolayı soruşturma açılmasına karar verildi.

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