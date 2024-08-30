OVP'de revizyon tamam

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda son rötuşları yapılan yeni Orta Vadeli Program’ın (OVP) detayları belli olmaya başladı. Önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir araya gelen EKK üyelerinin toplantısı 4,5 saat sürdü. Toplantıya katılan bakanlar birer sunum yaptı. Taslak metin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulduktan ve onaylandıktan sonra 5 Eylül'de kamuoyuna açıklanacak.





DEPREME RAĞMEN BÜTÇE İYİ

Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre; enflasyon hedeflemesinde bir güncellenmenin olmayacak. 2026 yılında enflasyonun tek haneli rakamlara düşürme hedefi korunacak. "Sene başında hazırlanan reçete işliyor. Depreme rağmen bu yıl bütçe açığı beklentinin altında gerçekleşiyor. Deprem harcamalarında yılın ikinci çeyreğinden itibaren düşüş başlayacak. 2024 bütçesinde 2,6 trilyon lira düzeyinde olan bütçe açığının 2025 bütçesinde büyük ölçüde azalması sağlanacak" değerlendirilmesinin toplantıda yapıldığı bilgisini paylaşan kaynaklar, deprem harcamalarının 2025 ortasından itibaren azalışa geçeceğinin değerlendirildiğini aktardı.





ENFLASYON VE KUR ÖNGÖRÜSÜ

Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan mevcut OVP ile 12'nci Kalkınma Planın ilk yılına ilişkin etki analizlerini sundu. Şimşek; enflasyon, döviz kuru ve bütçe açığı temel göstergelerde hedef rakamların altında kalındığını kurul üyelerine aktardı. Karahan da enflasyonda kalıcı düşüş eğrisine girildiğini belirterek, gıda enflasyonunda da düşüşün artacağını söyledi. Toplantıda yapılan sunumlara temel göstergede olumlu gelişmelerin yaşandığı ifade edildi. Sene sonunda enflasyonun yüzde 38 ila 40 arasında gerçekleşeceği öngörüsü paylaşıldı. Döviz kurundaki beklenti de yılın ilk çeyreğindeki tahminin altında kalarak dolarda 37 lira, avroda 40 olacağı beklentisi ifade edildi. Bu yılki büyüme hedefi olan %4 aşağı çekilmesi de gündemde. Cari açığın GSYH’ya oranı tahmininin %3,1’den %1,5-2 arasına, bütçe açığının GSYH’ya oranı tahmininin ise bu yıl için %6,5’ten %5’e düşürülmesi bekleniyor.





EKİLMEYEN ARAZİ KALMAYACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; tarımsal faaliyetler, bölgesel bazda yapılan çalışmalar ve sözleşmeli tarıma ilişkin sunumda bulundu. Yumaklı, gıda ürünlerdeki fiyat artışının engellenmesi noktasında da bakanlığının son dönemde yürüttüğü çalışmalara dair bilgilendirmede bulundu. Yumaklı, ürün çeşitliliğinin sağlanması adına çalışmalara ağırlık verdiklerini belirtti. Kaynaklar, vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için miras paylaşımı nedeniyle boş kalan ya da başka bir sebeple ekilmeyen verimli arazilerin devlet aracılığıyla kiralanacağını ifade etti. Tarım ve imalat sanayi dış ticaretinde verimlilik uygulamalarına geçilecek.



