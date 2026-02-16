Oyak Renault’nun 3’üncü SUV’u Dacia

Renault Grubu’nun 400 milyon avro yatırımla 3 SUV üretimi yapacağını duyurduğu Oyak Renault Fabrikası’nın son modeli de belli oldu. Duster ve Boreal’in ardından üretilecek modele ilişkin açıklama yapan MAİS Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, “Türkiye’de Dacia markasıyla üretilecek yeni bir modelimiz var. Üretilecek bu araç SUV segmentinde olacak” dedi.
Yeni Reanult Clio’nun İzmir’de yapılan tanıtımında açıklamalarda bulunan MAİS Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Oyak Renault’la ilgili bir müjde verdi. Geçtiğimiz yıllarda grubun 400 milyon avro yatırımla Bursa’daki fabrikayı bir üretim ve teknoloji üssüne evirme kararının ardından Duster’ın üretimine start verdiğini ve ardından Clio’yu devreye aldıklarını söyleyen Tatoğlu, tesisin bu yıl içinde Boreal’in üretimine de başlayacağını hatırlatarak, son üretilecek modelle ilgili flaş bir bilgi paylaştı.
YERLİ DACİA SUV GELİYOR
Dacia’nın geçmiş yıllarda Türkiye pazarında yüzde 5’lere varan pay aldığına değinen Bahaettin Tatoğlu, “Dacia’da tekrar yüzde 5’lerin üzerine çıkar mıyız? Bilmiyorum. Bugünkü Dacia’nın ise pazar payı ise istikrarlı bir şekilde yukarı yönlü artacak. Dacia’da 2025’i 1,9 Pazar payıyla kapattık. 2026’da hedefimiz yüzde 2,5. 2027’de yüzde 4’ün üzerine çıkmak hedefimiz. Ama bugün olduğumuz yerde kalmayacağız. Bunda yeni modellerin katkısı olacaktır. Türkiye’de Dacia markasıyla üretilecek yeni bir modelimiz var. Bunun pozitif bir katkısı olacak. Dacia’nın Türkiye’de üreteceği modelin kendisiyle ilgili bir açıklama olmadı ama binek bir modelin Bursa’da üretilmesi planlanıyor. Yılın son çeyreğine o konuyla ilgili daha çok detay paylaşacağız. Üretilecek bu araç SUV segmentinde olacak” diye konuştu.
AUSTRAL’E GELEN TALEPLE BULUNURLUK SORUNUMUZ VAR
Türkiye pazarında SUV’ların payının yüzde 62’yi geçtiğini anımsatan Tatoğluİ kendi markalarının yükselene payına da değinerek, “Yerli üretim Renault Duster aralıkta yeniden segmentinin lideri oldu. Biz SUV’da Austral’le belli adetlere ulaşmaya başladık. Austral’de hedeflerimizin üzerine çıktık. Şu anda bulunurluk sıkıntısı yaşıyoruz. Daha sonra Duster’la aralıkta pazar lideri olduk. 2026’daki en önemli hedeflerimizden biri SUV’daki bu yukarı yönlü ivmeyi sürdürmek. Oldukça güçlü bir ürün gamımız olacak. Duster, Boreal, Austral ve Rafale. Hedefimiz bu yıl SUV’da en yukarıya oynamak. Biz bu yıl Renault ve Dacia markaları olarak toplam pazarda yüzde 16’ya ulaşmak ve hatta geçmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Lider Clio yeni yüzüyle geldi
- Geçen yıl 51 bin 717 adetlik satışla Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobillerinden Clio, yenilenen tasarımı ve artan donanım seviyesiyle bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Yeni Clio, 1,2 litrelik 3 silindirli turbo benzinli motorla satışa çıkan model 115 beygir güç ve 190 Nm tork üretiyor. 100 kilometredeki yakıt tüketimi ise 5 litre. Yeni Clio, 1 milyon 799 bin liradan başlayan liste fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Lansmana özel olarak ilk 1000 müşteriye aracın fiyatı 1 milyon 749 bin lira olarak sunulurken, mevcut Clio sahiplerine 50 bin lira takas desteği ile 1 milyon 699 bin liradan başlayan fiyatlar sağlanıyor. Kampanya kapsamında 200 bin liraya kadar 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı da bulunuyor.