OYAK Yatırım’ın halka arzı onaylandı

OYAK Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, 1 TL nominal değerli hisse için 18,65 TL fiyattan talep toplanacak olan halka arzda, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28,2 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor.

Fazla talep gelmesi halinde OYAK'ın sahip olduğu 4,7 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesiyle birlikte halka arzın toplam büyüklüğünün 32,9 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.

Sermaye piyasalarında 40 yıla yakın önemli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan OYAK Yatırım, son yıllarda hızlı bir büyüme trendi yakalayarak son 4 yılda karını 8 katına çıkartarak, 2020 yılında 141 milyon TL net kara ulaştı.

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OYAK Yatırım, yüzde 100’üne sahip olduğu OYAK Portföy Yönetimi AŞ ve OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ ile payları borsada işlem gören OYAK Yatırım Ortaklığı AŞ de dahil olmak üzere üç iştiraki ile yatırımcısına önemli bir getiri potansiyeli sunuyor.

OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde bulunan OYAK Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halka arzı için SPK’ya yapılan başvuru onaylandı.

OYAK Yatırım hisselerinin halka arzı 2-3-4 Haziran tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleşecek. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 88 milyon 330 bin TL'den 94 milyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 5 milyon 670 bin TL nominal değerli paylar ile mevcut pay sahibi OYAK’ın 22 milyon 530 bin TL nominal değerli payları halka arz edilecek.

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Halka açıklık oranı yüzde 35’e ulaşabilir

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28,2 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası, şirketin halka açıklık oranı yüzde 30 olacak. 4,7 milyon TL nominal değerli ek pay satış hakkının kullanılması halinde ise halka açıklık oranı yüzde 35’e ulaşabilir.

OYAK’ın halka arz öncesi yüzde 99,83 payla ana ortağı olduğu OYAK Yatırım, 1982 yılından bu yana Türkiye’nin 11 iline yayılmış 13 şubesiyle, bireysel ve kurumsal, ulusal ve uluslararası müşterisine sermaye piyasası araçlarında aracılık, kurumsal finansman, finansal danışmanlık ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunuyor.

OYAK Yatırım hisse senedi aracılığı faaliyetlerinin yanı sıra özelleştirme, halka arz, şirket satın alma ve birleşme, tahvil bono ihraçları gibi alanlarda önemli tecrübeye sahip. OYAK Yatırım, sektör dinamikleri ve taleplerini yakından takip ederek müşterilerine geniş yelpazede nitelikli hizmetler sunarken, OYAK Trader gibi öncü mobil uygulamalarla da müşteri tabanını genişletmeye devam ediyor.

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Güçlü iştirak yapısına sahip aracı kurum

OYAK Yatırım’ın en önemli özelliklerinden biri de çatısı altında 3 iştirakinin olması. Böylece OYAK Yatırım paylarına yatırım yapan yatırımcılar, aynı zamanda sigorta brokerliği, portföy yönetimi ve yatırım ortaklığı şirketlerinin de iştirak olarak yer aldığı dört şirkete birden ortak olmuş olacaklar.

Şirketin, 2017 yılında 1,5 milyon TL sermaye ile kurulan iştiraki OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ, özsermayesini bu yıl 40 katına çıkardı. 2020 yılı nisan ayı itibarıyla sigortacılığın doğduğu dünyanın en köklü ve lider sigorta ve reasürans piyasası olan Lloyd's'un yetkili brokeri olarak global oyuncular arasındaki yerini aldı.

Son beş yılda karını 4,5 kat arttıran bir diğer iştiraki OYAK Yatırım Ortaklığı AŞ, net aktif değer artışıyla birçok ödüle layık görüldü. OYAK Yatırım’ın diğer bağlı ortaklığı OYAK Portföy Yönetimi AŞ’nin yönettiği portföy büyüklüğü ise 5 yılda 72 kat artarak 2020 sonu itibarıyla 3,8 milyar liraya ulaştı. Kendi kurucusu olduğu fonlar yanında Yatırım Ortaklığı portföyü ile Emeklilik ve Hayat AŞ şirketlerinin kurduğu fonları da yöneten OYAK Portföy, hem bireysel hem de kurumsal portföyleri yönetim yetkinliği ile çalışmalarını sürdürüyor.

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2020 yılının en büyük halka arzını gerçekleştirdi

Dünya genelinde 6 farklı kıtada, 24 ayrı ülkede faaliyet gösteren OYAK’ın grup şirketleri bünyesinde bulunan OYAK Yatırım, özellikle 2020 yılından itibaren artan ilgi ile hızlanan halka arzlarda konsorsiyum liderliklerinin yanı sıra, Kervan Gıda ile 2020 yılının en büyük halka arzını gerçekleştirdi.

Son yıllarda banka iştiraki olmayan aracı kurumlar içinde özel sektör tahvil ihraçlarında (kira sertifikası) birincilik elde ederek ödüllere layık görülen OYAK Yatırım, aracı kurumlar içinde araştırma kapsamında en fazla şirketi inceleyen kurumlar arasında yer alıyor.

Taahhütlü İşlemler Pazarında işlem yapan ilk aracı kurum olmakla birlikte bu pazarda lider konumda bulunan OYAK Yatırım, yurtdışı hisse işlemlerinde aracılık faaliyeti gösteren az sayıdaki aracı kurumlardan da biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

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