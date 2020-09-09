Pandemide hazıra koştuk

Pandemi insanların hayatında birçok şeyi değiştirdi. En başta restoranlar, eğlence merkezleri gibi işletmeler bu süreçten etkilenirken bir yandan da farklı iş alanlarında fırsatlar ortaya çıktı. Dijital çağa ayak uydurabilen tüm sektörler için bir şahlanma dönemi olan bu süreç, yemek sektörünün de değişimine yol açtı. Mutfaklarını kapatan ya da dışarıdan aldığı taşıma yemek hizmetine güvenemeyen işyerleri, ofise kademeli gelen çalışanları için paketli yemek hizmetine geçiş yaptı. Pandemiyle başlayan ilgi yeni normalde de hız kesmedi.

PAKETLİ YEMEK PAZARI 5 KAT BÜYÜDÜ

Meal Box’ın yaptığı araştırma sonuçlarına göre; 2020’nin ilk çeyreğine göre pazar 5 kat büyüdü. Markanın CEO’su Murat Demirhan, bu pazardaki abonelerin ağırlıklı olarak çalışanların oluşturduğunu ifade ediyor. Çalışma düzenin değişmesiyle birlikte bu hizmete olan ilginin “yeni normalde” de devam ettiğini aktaran Demirhan, “Hatta bu süreç tamamen hayatımızdan çıktığında da devam edecektir kanısındayım. Tüm verileri analiz ettiğimizde tahminimiz; Mart ayının başından bu yana yeni abone sayısında 25 bin kişilik artış oldu. Sadece Meal Box’ın müşteri iletişim merkezimize gelen çağrılarda ve site trafiğinde de 5 katı artış kaydettik” dedi.

Murat Demirhan

HİJYEN HASSAS NOKTA

Pandemi döneminde, “hijyen ve sağlık” hayatımızın vazgeçilmez önem kazanan iki kelimesi. Araştırma sonuçları da bunu ortaya koydu. Mart ayından bu yana Havale/EFT yöntemi yüzde 40’lık bir oran ile en çok tercih edilen ödeme yöntemi oldu. Bunun ardından yüzde 30’luk başa baş oranla kredi kartları ya da yemek kartları ile ödemenin tercih edilmesi temassız işlemler konusunda tüketicilerin ne kadar hassas olduğunu gösterdi. Nakit paralar ile ödeme ilk 3 içerisinde yer almadı.

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KADINLAR BAŞI ÇEKTİ

Araştırmaya göre paketli yemek hizmeti, yüzde 55’lik oranla kadınlar, yüzde 45’lik oranla erkekler tarafından tercih ediliyor. Abonelerin yüzde 80’i yemeklerini sıcak tercih ederken yüzde 20’si soğuk teslimatı seçiyor. En çok yemek gönderimi yapılan gün pazartesi olurken, en çok beğenilenler et yemekleri oldu.

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ASKIDA YEMEK VAR PROJESİNE BÜYÜK İLGİ

Türkiye’de 70 ila 100 bin arasında evsiz olduğu tahmin ediliyor. Evsiz sayısının en yüksek olduğu İstanbul’da ise 8 bine yakın insan sokaklarda yaşıyor. Metro, metrobüs duraklarında ve metruk binalarda yaşayan evsizlerin en fazla olduğu 6 ilçe Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş ve Şişli. Sokaklarda yaşamı sürdüren ihtiyaç sahiplerinin en büyük sorunlarından biri de beslenme. Çorbada Tuzun Olsun Derneği, 6 yıldır aralıksız her akşam evsizlere yaptığı gıda yardımıyla, beslenme sorununu en aza indirmeye çalışıyor.

ÇORBADA SENİN DE TUZUN OLSUN

Meal Box ile temel insani yardım faaliyetleri yürüten Çorbada Tuzun Olsun Derneği, evsizlerin beslenme sorunu ile ilgili çözüm için iş birliği yaparak ‘Askıda Yemek Var’ projesini hayata geçirdiler. Proje kapsamında; İstanbul’da yaşayan evsizlerin beslenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla gıda dağıtımı yapılıyor. Çok kısa zaman zarfında 2 bin öğünün üzerinde gıda dağıtımı gerçekleştiren projenin ilk rotası; Beyoğlu, Gümüşsuyu, Tophane, Beşiktaş, Maçka ve Yıldız bölgeleri oldu. Destekleyiciler ise, Meal Box web sitesinden, 24,90 TL’ye bir öğün yemeği askıya bırakabiliyor. Askıya bırakılan her 4 öğün yemek desteğine 1 öğün de Meal Box veriyor.

REKLAM AJANSLARI ABONE

Araştırmada paketli yemeği en çok tercih eden firmalar sıralamasında yüzde 18’lik oranla reklam ajansları başı çekiyor. Banka genel merkezleri yüzde 15, e-ticaret şirketleri yüzde 13, danışmanlık şirketleri yüzde 10 ve yazılım şirketleri yüzde 9 tercih oranlarına göre ilk beş içerisinde yer alıyor.