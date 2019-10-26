Ekonomi Patronuna Sen kimsin diyen işçiye mahkemeden şok karar
İŞ DÜNYASI

Patronuna 'Sen kimsin' diyen işçiye mahkemeden şok karar

Bursa'da bir fabrikada çıkan tartışma sırasında patronuna 'Sen kimsin' diyen işçi tazminatsız işten kovuldu. Bunun üzerine yargıya giden işçi Bursa İş Mahkemesi’nde görülen davayı kazandı ve tazminatını aldı. Ancak işveren davayı bir üst mahkemeye taşıdı. 'Sen kimsin' hitabı sataşma olarak gören İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tazminat taleplerini reddetti.

Haber Merkezi IHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bursa’da görülen bir iş davasından son derece dikkat çekici bir karar çıktı.

Davanın ayrıntılarını anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "5 yıl 9 ay boyunca özel sektördeki bir iş yerinde çalışan işçi, yine aynı iş yerinde çalışan kardeşi ile işverenin tartışmasına müdahil oldu. Tartışma sırasında işveren, işçiye, ’Sen karışma’, işçi de işverene, ’Sen kimsin’ dedi.

BİR ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI

Tartışmanın ardından işveren işçiyi tazminatsız işten çıkardı. Bunun üzerine yargıya giden işçi Bursa İş Mahkemesi’nde görülen davayı kazandı ve tazminatını aldı. Ancak işveren davayı bir üst mahkemeye taşıdı.

ŞOK KARAR: 'SEN KİMSİN' SATAŞMA MAHİYETİNDE

İstinaf mahkemesi olarak davayı görülen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, şok bir karar aldı. ’Sen kimsin’ hitabının, işverenin otoritesini sarsıcı ve işverene karşı sataşma mahiyetinde olduğuna karar veren mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yönünde karar aldı" diye konuştu.

  • Kararın ilk ve emsal olduğunu belirten Erdursun, çalışanları uyardı. Erdursun, "Sakın patronunuza ’Sen kimsin’ demeyin. Tazminatsız kapı önüne koyulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

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