Ekonomi Petrol fiyatları 100 doların altında
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrol fiyatları 100 doların altında

Brent petrolün varil fiyatından 27 Temmuz rakamları belli oldu. Stoklardaki düşüş beklentisi, talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,86 dolardan işlem görüyor.

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Haber Merkezi AA
Petrol fiyatları 100 doların altında
Foto/arşiv

Dün 102,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 99,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,74 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş öngörüsü etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 37 bin varillik düşüş öngördüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 121 bin varil azalacağı yönünde.

Stoklardaki düşüş beklentisi, talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Öte yandan, Gazprom'un bugünden itibaren Kuzey Akım doğal gaz boru hattından Almanya'ya giden gaz miktarının, kapasitenin yüzde 40'ından yüzde 20'sine düşürüleceğini açıklaması da fiyatları yukarı çekti.

Rus enerji şirketi Gazprom, pazartesi günü Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun teknik nedenlerden ötürü durdurulduğunu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurmuştu.

  • Brent petrolde teknik olarak 100,26 ile 100,49 dolar aralığının direnç, 99,59 ile 99,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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