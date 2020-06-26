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Ekonomi Petrol yeniden yükselişte 41 doları aştı
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrol yeniden yükselişte: 41 doları aştı

ABD'den gelen petrol stoklarının yükseldiğine ilişkin açıklamanın ardından dün 39 dolara gerileyen petrol fiyatları yeniden 41 doları aştı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 41,44 dolardan işlem görürken uzmanlar ise ABD, Avrupa ve Asya'nın büyük ekonomilerinde taşıt kullanımının arttığına işaret ederek, bu bölgelerde benzin ve dizel tüketiminin artmaya başladığını ve küresel petrol talebinin canlandığını belirtiyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD ham petrol stoklarının yükseldiğine ilişkin verinin açıklanmasının ardından düşüşe geçen petrol fiyatları yönünü yeniden yukarıya çevirdi.

Dün 41,64 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,05 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 41,44 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,03 dolardan alıcı buldu.

BENZİN VE DİZEL TÜKETİMİ ARTIYOR

Yaz sezonunun başlamasıyla ABD, Avrupa ve Asya'nın büyük ekonomilerinde taşıt kullanımının arttığına işaret eden uzmanlar, bu bölgelerde benzin ve dizel tüketiminin artmaya başladığını ve küresel petrol talebinin canlandığını belirtiyor.

  • Talep tarafında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi öngörülerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Arz tarafında ise ABD'nin ham petrol üretiminin 13 haftalık düşüşün ardından geçen hafta ilk kez artış göstermesi, dünya genelinde arz fazlası endişelerinin yeniden ortaya çıkmasına neden oldu.

Brent petrolde teknik olarak 41,68 ile 41,80 dolar aralığının direnç, 41,30 ile 41,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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