Piyasa değeri tam 94 milyon lira: Ticaret Bakanlığı'ndan büyük operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ambarlı Gümrük Limanı’nda gerçekleştirdikleri başarılı operasyonda, yalıtım malzemeleri arasına gizlenmiş halde, toplam 394 bin 117 paket sigara ele geçirdi.

Yapılan incelemelerde, ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 94 milyon TL olduğu tespit edildi.