Ekonomi Platform Turizmin halka arzına rekor katılım 3,7 kat talep geldi
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Platform Turizm'in halka arzına rekor katılım: 3,7 kat talep geldi

Albayrak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Platform Turizm'in halka arzı gerçekleşti. Büyük ilgi gören arz kapsamında 630 bin 866 yatırımcı alım gerçekleştirirken, halka arzın büyüklüğü ise 450.5 milyon TL oldu. Platform Turizm, Tümosan ve Trabzon Limanı’nın ardından halka arz olan üçüncü Albayrak Grubu şirketi oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Platform Turizmin halka arzına rekor katılım: 3,7 kat talep geldi
Platform Turizm halka arzına rekor katılım gerçekleşti.

Albayrak Grubu şirketlerinden personel ve yolcu taşımacılığı, filo kiralama, seyahat acentesi işletmeciliği, gıda nakliye ve dağıtımı, personel destek hizmetleri gibi hizmetler sağlayan Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının halka arzı 8–9 Aralık 2022 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşti.

Şirketin sermayesinin 220.000.000 TL’den 244.750.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 24.750.000 TL nominal değerli 24.750.000 adet pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 24.750.000 TL nominal değerli 24.750.000 adet pay olmak üzere toplam 49.500.000 TL nominal değerli 49.500.000 adet pay halka arz edildi.

HALK ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 450,5 MİLYON LİRA OLDU

Platform Turizm paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 9,10 TL olarak açıklanırken, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü ise 450.450.000 TL olarak gerçekleşti.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna ise tahsisat yapılmadı.

3,7 KAT TALEP GELDİ

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 3,7 katına denk gelen 1,6 milyar TL karşılığı filtre edilmemiş 180.704.973 TL nominal değerli talep geldi.

630 BİN 866 YATIRIMCI KATILDI

Platform Turizm'in halka arzı kapsamında toplam 629.921 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 888 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 57 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 630.866 yatırımcı 49.500.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirdi.

ALBAYRAK’IN BORSADAKİ ÜÇÜNCÜ ŞİRKETİ

Platform Turizm’in, bünyesinde faaliyet gösterdiği Albayrak Grubu; sanayi, liman işletmeciliği, medya, lojistik ve inşaat gibi birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Albayrak Grubu, her geçen gün katlanarak büyüyen başarılarıyla dikkat çekiyor. Platform Turizm, Tümosan ve Trabzon Limanı’nın ardından halka arz olan üçüncü Albayrak Grubu şirketi oldu.

Platform Turizm halka arz oluyor
EKONOMİ
Platform Turizm halka arz oluyor

Sektörün güçlü firması Platform Turizm halka arz ediliyor
EKONOMİ
Sektörün güçlü firması Platform Turizm halka arz ediliyor
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