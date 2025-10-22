Yeni Şafak
EGM rakamı açıkladı: Polislere verilecek promosyon miktarı belli oldu

21:2722/10/2025, Çarşamba
IHA
Emniyet mensuplarına 3 yıllık maaş karşılığı 100 bin TL promosyon ödenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü, polislere verilecek banka promosyonunu açıkladı. 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ödemeleri için yapılan ihalede Türkiye İş Bankası en yüksek teklifi vererek personel başına 100 bin TL promosyon ödemeyi kazandı. İçişleri Bakanlığı ve EGM, ihale sürecine katılan tüm bankalara teşekkür etti. Ödeme, Emniyet teşkilatının merkez ve taşra personelini kapsayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunduğunu açıkladı.

Bankalardan teklifleri güncellemesi istendi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90 bin TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’den (88 bin 500 TL) tekliflerini güncellemeleri istenmiştir.

"Türkiye İş Bankası teklifini 100 bin liraya yükseltti"

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın Emniyet Genel Müdürümüz ve İhale Komisyonu Üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren iki banka aranarak, tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istenmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90 bin TL’lik teklifinde değişiklik yapmamış, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise teklifini 100 bin TL’ye yükseltmiştir.

"İhale sonucu hayırlı olsun"

Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.



