EGM Banka Promosyon son durum 2025: EGM promosyon ihalesinde yeni oturum kararı var mı? İhale ertelendi mi? İşte son gelişmeler





EGM: “Yeni oturum düzenlenebilir”





EGM Strateji Daire Başkanı Seylan Demir, VakıfBank’tan teklifin revize edilmesini talep etti ancak banka yeni teklif sunmadı.





Demir açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Söz konusu teklif, diğer kamu kurum ve kuruluşların promosyon anlaşmaları da dikkate alınarak komisyonumuzca kapsamlı şekilde değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde bankalardan tekliflerini yazılı olarak revize etmeleri istenecek veya tarihi sonradan bildirilecek yeni bir oturum düzenlenecektir. Sürecin en kısa sürede tüm personelimizin memnuniyetini sağlayacak şekilde sonuçlanması için azim ve kararlılıkla çalışacağız."



