EGM Banka Promosyon son durum 2025: EGM promosyon ihalesinde yeni oturum kararı var mı? İhale ertelendi mi? İşte son gelişmeler

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) 2025-2028 yıllarını kapsayan banka promosyon ihalesi tamamlandı. Canlı yayınlanan promosyon ihalesi kamuoyunun gündemine oturdu. Polis teşkilatının maaş promosyonlarını belirleyecek ihalede 24 banka davet edildi, ancak yalnızca 5 banka teklif verdi. 7 tur süren açık artırma sonunda VakıfBank 90 bin TL’lik rekor teklif sundu. EGM, teklifin diğer kamu kurumlarındaki anlaşmalarla birlikte yeniden değerlendirileceğini ve gerekirse yeni bir oturum düzenlenebileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrası polis personeli, “ihale ertelendi mi, promosyon ne zaman yatacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Komisyonun kapsamlı değerlendirme süreci devam ederken, nihai kararın önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ödemelerini kapsayan banka promosyon ihalesi, 2025-2028 yıllarını kapsayacak şekilde ilk kez canlı olarak EGM’nin sosyal medya hesaplarından ve Polis Radyosu’ndan yayınlandı.
Ancak ihale sürecinin tamamlanması beklenirken, komisyon tarafından değerlendirme sürecine geçildi ve yeni bir oturum ihtimali gündeme geldi.
VakıfBank’tan 90 bin liralık teklif
İhalede 24 banka davet edilmesine rağmen yalnızca 5 banka teklif verdi. 36 ay için verilen kapalı teklifler şöyleydi:
VakıfBank: 75.000 TL
Halkbank: 75.000 TL
Yapı Kredi: 54.000 TL
Ziraat Bankası: 50.000 TL
İş Bankası: 30.000 TL
Açık artırma sürecinde 7 tur sonunda en yüksek teklifi VakıfBank 90.000 TL ile sundu.
EGM: “Yeni oturum düzenlenebilir”
EGM Strateji Daire Başkanı Seylan Demir, VakıfBank’tan teklifin revize edilmesini talep etti ancak banka yeni teklif sunmadı.
Demir açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Söz konusu teklif, diğer kamu kurum ve kuruluşların promosyon anlaşmaları da dikkate alınarak komisyonumuzca kapsamlı şekilde değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde bankalardan tekliflerini yazılı olarak revize etmeleri istenecek veya tarihi sonradan bildirilecek yeni bir oturum düzenlenecektir. Sürecin en kısa sürede tüm personelimizin memnuniyetini sağlayacak şekilde sonuçlanması için azim ve kararlılıkla çalışacağız."
Bu açıklama sonrası personelin aklındaki en önemli soru “İhale ertelendi mi?” oldu.
Yetkililer, ihalenin iptal edilmediğini, ancak nihai kararın henüz verilmediğini belirtiyor.
Dolayısıyla süreç teknik olarak devam ediyor; komisyonun nihai onayı sonrası promosyon miktarı ve ödeme tarihi netleşecek.
Promosyonlar tek seferde personelin hesabına yatacak
EGM, anlaşma tamamlandığında promosyon ödemelerinin tek seferde ve doğrudan personelin şahsi hesabına yatırılacağını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada:
“Promosyon tutarının tamamı banka tarafından personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir.” ifadeleri yer aldı.