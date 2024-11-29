Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Profesyonel şebeke iddiası

Profesyonel şebeke iddiası

Şahin Şen
04:0029/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, döviz büroları ve bankaların dolar alımını durdurmasına neden olan sahte banknot iddialarıyla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Polis, sahte dolarların verildiği döviz büroları ve kapalı çarşıdaki bazı kuyumcuların kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Profesyonel bir şebekenin sahte doları piyasaya sürdüğü değerlendiriliyor.

Türkiye'ye 600 milyon dolar tutarında sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar sokulduğu iddiası üzerine, bankalar ve döviz büroları dolar alımlarını durdurmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sahte para basımı ve dağıtımı iddialarının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.


3,6 MİLYON SAHTE AVRO ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Mali Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda ise 3 milyon 600 bin sahte avro ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Sahte para basıldığı ihbarı üzerine harekete geçin ekipler, Fatih ve Zeytinburnu'nda bulan iki yere baskın düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli zanlı gözaltına alınırken, piyasaya sürülmeye hazır sahte 3 milyon 600 bin avro, üzerinde avro filigranı ve 100 ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp, mor ışık, basım makinesi ile çeşitli bankaların ibarelerinin bulunduğu 817 sahte çek yaprakları ele geçirildi. Polis ayrıca sahte dolarların verildiği döviz büroları ve kapalı çarşıdaki bazı kuyumcuların kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Profesyonel bir şebekenin sahte doları piyasaya sürdüğü değerlendiriliyor.




#Sahte dolar
#şebeke
#istanbul
#savcılık
#ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT personel alımı KPSS'siz başvuru takvimi belli oldu mu?