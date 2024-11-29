Profesyonel şebeke iddiası

Türkiye'ye 600 milyon dolar tutarında sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar sokulduğu iddiası üzerine, bankalar ve döviz büroları dolar alımlarını durdurmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sahte para basımı ve dağıtımı iddialarının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Mali Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda ise 3 milyon 600 bin sahte avro ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Sahte para basıldığı ihbarı üzerine harekete geçin ekipler, Fatih ve Zeytinburnu'nda bulan iki yere baskın düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli zanlı gözaltına alınırken, piyasaya sürülmeye hazır sahte 3 milyon 600 bin avro, üzerinde avro filigranı ve 100 ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp, mor ışık, basım makinesi ile çeşitli bankaların ibarelerinin bulunduğu 817 sahte çek yaprakları ele geçirildi. Polis ayrıca sahte dolarların verildiği döviz büroları ve kapalı çarşıdaki bazı kuyumcuların kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Profesyonel bir şebekenin sahte doları piyasaya sürdüğü değerlendiriliyor.