Promosyon yerine faizsiz kredi

Bankalar, kamu kuruşları ve özel şirketlerle maaş ödemelerine karşılık çalışanlara ‘promosyon’ ödemişinde yükü azaltmak için yeni formüller geliştiriyor. Promosyona alternatif olarak faizsiz kredi sunulması geliştirilen formüllerden biri olarak dikkat çekiyor. Birçok kurumun hayata geçirdiği bu yöntem, daha fazla nakit imkanı sunduğu için çalışanlardan destek görüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞANLARINA 550 BİN TL

Promosyon anlaşmalarında bankalar maaş müşterilerine nakit para dışında kredi sunmaya başladı. Örneğin Sağlık Bakanlığı çalışanlarına bir banka ile anlaşarak 90 bin TL nakit, 10 bin TL puan verecek. Bakanlığın anlaştığı banka, çalışanlara iki seçenek sunuyor. Çalışanlar promosyon karşılığını anlaşma tutarında nakit para olarak kullanabilecekken isterlerse 12-24 ay vadeli 200-550 Bin TL arasında sıfır faizsiz kredi kullanma imkanı da sunuluyor. Krediyi tercih eden 90 bin TL promosyonu alamıyor.

12 AY TAKSİTLE

Bir başka kamu kurumu ise 95 bin TL promosyonun yanısıra çalışanlarına 261 bin TL’den başlayın 440 bin TL’ye kadar çıkan rakamlar içeren faizsiz kredi alternatifini de sundu. 261 bin TL faizsiz krediyi tercih edenler, 12 ay vade ve 21 bin 750 lira taksitle geri ödemeyi yapabilecek. 229 bin kredi almayı tercih edenler 10 ay ve 29 bin 900 TL taksitle, 354 bin krediyi alan biri 8 ay ve 44 bin 250 TL taksitle ve 440 bin liralık krediyi alan ise 6 ay ve 73 bin 333 taksitle geri ödeme yapacak.

Bu formülün hayata geçtiği kurumlardan biri Çankaya Belediyesi. Burada bankayla varılan anlaşma uyarınca personel kişi başı 80 bin TL promosyon alırken ayrıca 12 ay geri ödemeli 350 bin TL tutarında kredi alabiliyor.







