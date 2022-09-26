Ekonomi Rizeye iki yeni çay fabrikası daha kuruluyor
İŞ DÜNYASI

Rize’ye iki yeni çay fabrikası daha kuruluyor

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Rize’ye yeni 2 tane daha çay fabrikası daha kuruyor. Fabrikaların 2023 yılında hizmete alınması planlanıyor.

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Haber Merkezi İHA
Rize’ye iki yeni çay fabrikası daha kuruluyor
Rize’ye yeni 2 tane daha çay fabrikası kuruluyor.

ÇAYKUR kendisine ait Rize’deki faaliyette olan 47 Yaş Çay İşleme Fabrikası’na yenilerine ekleyerek 2 çay fabrikası inşa ediyor.

Rize’nin Çamlıhemşin ve İkizdere ilçesinde yapımına başlanan çay fabrikalarının 2023 yılının yaş çay kampanyasına yetiştirilmesi için çalışılıyor.

Yeni yapılamaya başlanan çay fabrikaları hakkında bilgi veren ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Yeni iki tane çay fabrikamız var. Bunlardan biri İkizdere’de diğeri ise Çamlıhemşin ilçesinde yapılıyor. İkisinde de şuanda 1-2 hafta içerisinde betonarme kısımlarını teslim edecekler. Ondan sonra makine takım işlemleri başlayacak. Her iki fabrikanın inşaatı da zamanından hızlı gidiyor. Hızlı bir inşaat süreci var. Çamlıhemşin’in çatısı bitmek üzere, İkizdere’deki fabrikanın ise çatısına başlandı. Hızlı bir şekilde inşallah 2023 Mart- Nisan aylarında inşaatını bitirip Mayıs ayında da çay alımına başlayacağız" şeklinde konuştu.

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