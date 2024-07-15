Rötarla anılmanın önüne geçeceğiz

Türk Hava Yolları'nın iştiraki AJet, kendi uçuş işletme ruhsatını alarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e ilk yurt dışı uçuşunu gerçekleştirdi. Şirket, Üsküp'e haftada 4 sefer düzenleyecek. AJet, yeni doğrudan uçuşlarını pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirecek.

SIRADA KAHİRE VAR

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, VF koduyla ilk resmi uçuşlara 31 Mart’ta başladıklarını belirtti. Sarp, "Üsküp uçuşlarımız başladı. Sırada Kahire var. Başka hatlar üzerinde çalışıyoruz. Ankara’dan dış hat frekansları açacağız. Ankara’yı Avrupa’nın bütün başkentlerine bağlamak istiyoruz. 5 yılda 150, 10 yılda 200 uçağa ulaşmayı hedefliyoruz. 10 yılda 44 ülkede 113 şehir hedefimiz var. Önümüzdeki 10 yılda dış hatlarda yılda ortalama yüzde 10-15, iç hatlarda da yüzde 6 büyüme hedefliyoruz" diye konuştu.

ÖNCELİĞİMİZ MALİYET DEĞİL YOLCULARIN MUTLULUĞU

“Kesinlikle 1 saatin üzerinde rötar yapmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. AJet’in rötarla anılmasının önüne geçeceğiz" diyen Sarp, şunları kaydetti: "Normalde alanda 3 yedek uçak bırakıyorduk, AJet rötarlı algısını yıkmak için Ankara’da 5, İstanbul Sabiha Gökçen’de 7 yedek uçağımız var. 12 uçağı yerde bırakmanın maliyeti yüksek ama onu düşünmüyoruz. Bakış açımız maliyet değil. Yolcularımızın mutluluğunu nasıl sağlarız diye düşünüyoruz."

Eleştiriye açığız

Eleştiriye açık olduklarını ancak sosyal medyada doğru olmayan paylaşımlarla ilgili yasal haklarını kullanacaklarını belirten Genel Müdür Kerem Sarp, "Marka imajına zarar veren kasıtlı söylemlere izin vermeyeceğiz. Hem medya hem hukuk ekibimiz çalışıyor. Vaktimizi gerçekten mağdur olan yolcu için harcamak istiyoruz" dedi.

Uçak içi internet 2025 sonunda devrede

2025 sonunda uçak içinde internet hizmeti vermeye başlayacaklarını söyleyen Kerem Sarp, "Yüzde 100 THY iştiraki TCI ile Türksat bir araya geldi ve bu konuda çalışıyorlar" dedi. AJet'in satılık olmadığını da vurgulayan Sarp, "Yüzde 100 THY iştiraki ve öyle kalacak. Her gün şuna satılıyor diye haber çıkıyor. Bu şirketin satılması hiçbir şekilde gündemimizde değil" şeklinde konuştu.







