​Rus ateşi piyasaları yaktı

qRusya’nın parası rubledeki değeri dolar ve avro karşısında yüzde 7 değer kaybetti. Değer kayıplarını durdurmak için piyasalara müdahale eden Rusya Merkez Bankası, dolar alışını yasaklarken, dolar satışlarına ise sınırlı izin verdi.

Rusya’nın önceki gece başlattığı Ukrayna işgal harekatı, para piyasalarında büyük sarsıntılara neden oldu. Savaşın tarafları olan Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere Avrupa, Asya ve ABD borsaları güne büyük kayıplarla başladı. Finans piyasalarındaki çalkantıyla sınırlı kalmayan savaş, özellikle enerji ve gıda hammaddelerinde büyük fiyat artışlarına neden oldu.

RUS VARLIKLARI YARI YARIYA ERİDİ

Rusya borsası ve parası ruble tarihi kayıplar yaşadı. Moskova Borsası RTSI endeksi yüzde 40 azalarak 742 puana, MOEX ise yüzde 33 değer kaybederek 2.058 puana geriledi. Tahta kapatmak zorunda kalsa da Rus varlıklarındaki kan kaybı durmadı.

Sberbank hisseleri yüzde 46, Gazprom hisseleri yüzde 54, Rosneft hisseleri yüzde 53, Lukoil hisseleri yüzde 48 ve Yandex hisseleri ise yüzde 43 geriledi. Rusya'ya yönelik yaptırımlara dahil edildiğini açıklayan Sberbank, tüm döviz işlemlerinin yasaklandığını belirtti.

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UKRAYNA KAPALI DEVRE

Savaşın batı cephesi olan Ukrayna’da da Merkez Bankası devreye girdi. Ukrayna Merkez Bankası, döviz satışı dışında Ukrayna döviz piyasasının işlemleri durdururken, banka hesaplarından nakit çekim miktarı da 100 bin grivna ile sınırlandırıldı.

AVRUPA BORSALARI ASYA'YA GÖRE DAHA SERT DÜŞTÜ

Asya borsaları saldırı öncesinde kapanmalarına rağmen kayıplar yaşadı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 3,6 geriledi. Avrupa borsalarındaki düşüş Asya’ya göre daha sert oldu. Almanya'da DAX 30 endeksi 4,4 düştü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,7 azaldı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,3 değer kaybetti. İspanya'da ise IBEX 35 endeksi yüzde 4,4 kan kaybetti. Müdahale sonrası açılan son piyasa olan New York borsası ise yüzde 2,56 azalışla açıldı.

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Ukrayna’daki 200 Türk mağazası kepenk indirdi

Rus ordusunun işgal harekatı, Ukrayna’da faaliyet gösteren 200 kadar Türk hazır giyim mağazalarına kepenk indirtti. LC Waikiki, Colins, English Home ve DeFacto gibi Türk şirketleri, faaliyetlerine geçici olarak ara verdi. Ukrayna’da Colins’in 60, LC Waikiki’nin 50, English Home’un 33, DeFactu’nun ise 13 mağazası bulunuyor. Bu markaların, önümüzdeki dönemde yeni mağaza açılışlarına ilişkin planlarını da savaş ortamı nedeniyle askıya aldığı konuşuluyor.

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul yüzde 8 geriledi

Türkiye piyasaları da, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden büyük yarar aldı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 7,59 azalışla 1.862,94 puandan başladı. Kayıpların önüne geçmek için Borsa İstanbul’da işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu. Öğlenden sonra işlemlere tekrar başlanan Borsa İstanbul, günü yüzde 8,17 kayıpla 1.850 puandan tamamladı.

Buğday fiyatları 9,5 yılın zirvesinde

Dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden Rusya savaşa girince buğday ve mısır fiyatları sert bir biçimde yükseldi. Buğday fiyatları 9,34 dolarla 9,5 yılın zirvesine tırmandı. Dün yüzde 6'ya yakın yükselen buğday fiyatları, haftalık bazda yüzde 16,3, yılbaşına göre ise yüzde 21,3 arttı. Buğday geçen yılı da yüzde 20,3 yükselişle tamamlamıştı. Avrupa'nın "ekmek sepeti" olarak bilinen Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalenin özellikle Avrupa’yı zor durumda bırakacağı konuşuluyor.

GÜVENLİ LİMAN YİNE ALTIN OLDU

Türk Lirası dün dolar ve avro karşısında yüzde 2 civarında değer kaybetti. Altın fiyatları, hem dövizdeki yükseliş hem de ons altındaki hareketlilik nedeniyle son üç ayın en yüksek seviyesine çaktı. Ons altın, uluslararası piyasada 1.974 dolara yükselerek 2021'in başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Gram altın ise yüzde 900 lira sınırını aşarak son üç ayın zirvesini gördü.

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DÜNYA Avrupa Birliği ve NATO'dan Rusya'ya tehdit: Bedeli ağır olacak