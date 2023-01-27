Rus bankaları yaptırımlara rağmen 2022'den karlı çıktı

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi, dünyanın da ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu hızla göreve hazırlanıyor. Test aşamalarının ardından hava ve kara araçlarının bir bir yerini aldığı dev gemiye yerli imkanlarla geliştirilen ekipmanlar da monte edilmeye başlandı. Mavi Vatan'a adeta kalkan olacak gemiye yönelik havadan çekilen son görüntülerdeki bir detay ise heyecana yol açtı. Yapılan ekleme ile gemi savaş gemisi formundan çıkıp bir uçak gemisi haline de dönüşebilecek. Savunmadaki Türkler programı bu hafta savunma alanında 2023'e damga vurması beklenen TCG Anadolu'daki son hazırlıkları gündemine aldı.