Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı kesilebilir: O tarihe sayılı gün kaldı

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Rusya, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar AB'deki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı. Savaş kaynaklı yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine ve üretimini artıran Norveç'e kaptıran Rusya, geçen yıl AB'ye yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, söz konusu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

Rusya'da boru hatlarıyla doğal gaz tedarikinde tekel konumunda bulunan Gazprom'un AB'deki ana müşterilerinden geriye Macaristan ve Slovakya kalırken, iki ülke de sevkiyatın devam etmesi için girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Son olarak Slovakya Başbakanı Robert Fico 22 Aralık akşamı Moskova'ya gelerek doğal gaz sevkiyatı konusunu görüşmek üzere Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da Rus gazının Macar ekonomisinin istikrarı için kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.