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Ekonomi

Rus kapıları randevuyla açılacak

Rusya’ya ticari araçlar eylül ayından itibaren randevu ile giriş yapacak. Uygulama ilk etapta ‘Bugristoye’ Rusya-Kazakistan, ‘Zabaykalsk’ Rusya-Çin ve ‘Chernyshevkoye’ Rusya–Litvanya sınır kapılarında hayata geçecek.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Verhniy Lars’ Gürcistan kapısı.

Verhniy Lars’ Gürcistan kapısı.

Rusya’ya gidecek ticari araçlar eylül ayından itibaren randevu ile giriş yapacak. Randevulu sistem sayesinde kapılarda bekleme süresinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Rusya’nın yoğun olmayan kapılarında başlatılacak uygulama ilk etapta ‘Bugristoye’ Rusya-Kazakistan, ‘Zabaykalsk’ Rusya-Çin ve ‘Chernyshevkoye’ Rusya–Litvanya sınır kapılarında hayata geçecek.

1 MART 2024’E KADAR TAMAMLANACAK

1 Mart 2024 tarihine kadar tüm kapılarını randevulu sisteme geçirmek isteyen Rusya, en yoğun kapısı olan ‘Verhniy Lars’ Gürcistan kapısında randevu sistemini en son uygulayacak. Randevulu sistem sayesinde kapılarda hem zamandan hem de beklemeden tasarruf sağlanacak. Böylece taze tüketilmesi gereken ürünler daha hızlı bir şekilde ulaşacak.

Kapılara randevu oluşturan sürücüler bölgeye yapılacak otoparklarda bekletilecek ve saati gelmeden içeri alınmayacak. Sürücülerin bekleme noktalarında iyileştirme yapan Rusya her kapı için erken gelen sürücülere rekreasyon alanları, yiyecek satış yerleri, duş ve cep telefonları için şarj noktaları yapacak. Kapılara geç kalan sürücünün ise özel durumlar haricinde giriş yapabilmeleri için yeniden sıra alması istenecek.



#Rusya
#Ekonomi
#Kazakistan
#Verhniy Lars’ Gürcistan kapısı.
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