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Ekonomi

Rus VTB'den 3,2 milyar dolarlık rekor kar

Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’nin net karının yılın ilk yarısında 289,8 milyar rubleye (yaklaşık 3,2 milyar dolar) çıkarak rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

12:31 . 27/07/2023 Perşembe
AA
VTB Bank

VTB Bank

VTB’den yapılan yazılı açıklamada, bankanın yılın ikinci çeyreğinde 142,6 milyar ruble net kar elde ettiği belirtildi.


Bankanın net karının yılın ilk yarısında 289,8 milyar rubleye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu rakamın en yüksek 6 aylık net kar olarak kayıtlara geçtiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VTB Başkan Yardımcısı Dmitriy Piyanov, bankanın yıl sonu net kar hedefinin 400 milyar ruble seviyesinde olduğunu belirtti.


VTB, yaptırımların etkisiyle geçen yıl 612,6 milyar ruble zarar etmişti.




#banka
#Rusya
#vtb
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