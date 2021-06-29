Rusya'dan tahvil adımı: ABD'den gelen talepler reddedilecek

Adidas'ın sipariş sayfasında forma üzerine Hristiyan Yahudi ve Budist yazılabiliyor ancak İslam yazılamıyor

Dünyaca ünlü spor kıyafeti üreticisi Adidas'tan Müslümanlara yönelik sansür uygulaması tepki topladı. Adidas'ın Almanya sayfasında futbolcu forması üzerine kişiye özel yazı uygulaması yapılabiliyor. Formaya Hristiyan, Budist, Yahudi ve pek çok dinin adı yazılabilirken İslam ya da Müslüman yazılamıyor.









