Ekonomi Rusyadan tahvil adımı ABDden gelen talepler reddedilecek
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'dan tahvil adımı: ABD'den gelen talepler reddedilecek

ABD’nin Rus OFZ’lerine yönelik yaptırım kararının 14 Haziran itibarıyla devreye alınmasının ardından Rusya Maliye Bakanlığı, ABD merkezli yatırımcıların ruble cinsinden tahvil (OFZ) ihalelerine katılım taleplerinin reddedileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Rusya ABDden gelen ruble cinsinden tahvil taleplerini reddedecek
Foto/arşiv

Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Rus OFZ’lerine yönelik yaptırım kararının 14 Haziran itibarıyla devreye girdiği hatırlatıldı.

Söz konusu karar nedeniyle ABD merkezli yatırımcıların OFZ ihalelerine giremeyeceğinin belirtildiği açıklamada, “ABD merkezli yatırımcıların OFZ ihalelerine katılım talepleri veya talimatları reddedilecektir.” denildi.

ABD Hazine Bakanlığı, 15 Nisan’da aldığı kararla, Rusya Maliye Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası ve Rusya Ulusal Varlık Fonu tarafından ihraç edilen tahviller için birincil piyasalara erişimi yasaklamıştı.

Merkez Bankası piyasayı 52 milyar lira fonladı
EKONOMİ
Merkez Bankası piyasayı 52 milyar lira fonladı

'Varlık Barışı'na başvuru için yarın son gün
EKONOMİ
'Varlık Barışı'na başvuru için yarın son gün
Abone Ol Google News
Ucuz altın diye bir şey yok!

'Ucuz altın' diye bir şey yok!

​Uzun yıllardır kuyumculuk yapan Yüksel'den kritik uyarı.
İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

​Üç ilçede 16 saatlik su kesintisi yapılacak.
Tahliye kararına itiraz ettik

Savcılıktan iki çocuğun istismarı davası ile ilgili açıklama

​Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İlk uygulama Ankara'da.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten br>'Elmalı davasına' ilişkin açıklama.

Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

Trabzonspor yeni transferini basının karşısına çıkardı.

​Otobüsün üstünde ölümüne yolculuk.

Dev çukurlar <br>ölüm saçıyor

Dev çukurlar
ölüm saçıyor

​İstanbul'da dehşete düşüren görüntü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.