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Ekonomi Rusya petrol üretimini yüzde 19 kısacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya petrol üretimini yüzde 19 kısacak

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ülkesindeki petrol üreticisi şirketlerin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin üretim kısıntısı kararı kapasamında, üretimlerini Şubat ayı kotalarına göre yüzde 19 kısacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Novak, gerek ülkedeki küçük petrol şirketlerinin, gerekse Rusya'da faaliyet gösteren uluslararası petrol şirketlerinin bu kısıntıdan muaf olmadıklarını, onların da belirlenen miktarlarda üretim kısıntısı yapacaklarını vurguladı.

Rusya Enerji Bakanı, OPEC Grubu'nun anlaşmasına karşın küresel petrol piyasalarındaki volatilitenin Mayıs ayında da sürmesini beklediklerinin altını çizdi.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'de petrol stokları 24 Nisan'da biten haftada toplam 9.98 milyon varil yükseldi. Petrol stoklarında artışa bağlı olarak, stoklama kapasitelerinin büyük ölçüde dolmasının etkisiyle düşen petrol fiyatları, son gelişmelerle hafif yükseldi.

  • Buna göre, Haziran teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.9 artışla 20.78 dolara, Batı Teksas hafif petrolün (West Texas Intermediate - WTI) Haziran teslimi varil fiyatı da yüzde 1.33 artışla 12.97 dolara yükseldi.

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