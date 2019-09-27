Ekonomi Rusya SU-35 savaş uçağının satışı için Türkiye ile görüşüyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya: SU-35 savaş uçağının satışı için Türkiye ile görüşüyoruz

Rus tarafı SU-35 savaş uçaklarının satışı için Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Açıklamada somut anlaşmadan bahsetmek için ise henüz çok erken yorumu yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus üretimi SU-35 savaş uçağı.
Rus üretimi SU-35 savaş uçağı.

Rusya'dan Türkiye'ye SU-35 satışına ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, Türkiye'ye muhtemel SU-35 savaş uçağı tedariği için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Somut anlaşmadan bahsetmek için henüz çok erken olduğu kaydedildi.

Teknofest kapsamında Türkiye'ye gelen Rus Su-35 savaş uçağı, Atatürk Havalimanı'ndan havalanarak İstanbul semalarında uçuş gösterisi yaptı.

ERDOĞAN'IN TEKLİFİ ÜZERİNE İSTANBUL'A GETİRİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmiş, bu teklifin ardından 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST'e sergilenmek üzere Su-35 savaş uçağı gönderilmişti.


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