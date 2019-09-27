Rusya: SU-35 savaş uçağının satışı için Türkiye ile görüşüyoruz

Rusya'dan Türkiye'ye SU-35 satışına ilişkin açıklama geldi.
Açıklamada, Türkiye'ye muhtemel SU-35 savaş uçağı tedariği için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Somut anlaşmadan bahsetmek için henüz çok erken olduğu kaydedildi.
ERDOĞAN'IN TEKLİFİ ÜZERİNE İSTANBUL'A GETİRİLMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmiş, bu teklifin ardından 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST'e sergilenmek üzere Su-35 savaş uçağı gönderilmişti.