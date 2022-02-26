​Rusya-Ukrayna savaşı Türk iş dünyasını da alarma geçirdi: 900 işçiye ‘dönüş yolu’ arayışı ​

Rusya’nın Ukrayna sınırında başlattığı savaş, tüm dünyayı şok ederken, her iki ülkeyle de önemli ekonomik bağları bulunan Türkiye’de iş dünyası da teyakkuza geçti. Bugüne kadar 9 milyar dolar iş üstlenilen ve en son 3 milyar dolarla en fazla müteahhitlik işi alınan Ukrayna’da AVM’den konuta, köprüden santrallere kadar yaklaşık 400 Türk işçisinin çalıştığı onlarca şantiyede işler durduruldu. İşçiler daha güvenlikli Liviv bölgesine yönlendirilirken, Romanya üzerinden tahliye yolları da aranıyor.

KRİZ MASASI KURULDU

Turizm ve ihracatta önemli 5 pazardan biri olan Ukrayna’ya ihraç taşımaları da riski girdi. Türk firmaları, ülkede binlerce mağazası bulunan ulusal ve uluslararası markaların AVM ve cadde mağazalarını kapattığını söylerken, yeni siparişler ve alacakların da sekteye uğramasından endişeli. Diğer taraftan Ukrayna’da ihraç yükünü boşaltan 500 TIR şoförü de dönüş yapamadı. Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’da kalan yaklaşık 400 inşat işçisi ve 500 TIR şoförünün Moldova ve Romanya üzerinden çıkartılması için kriz masası oluşturuldu.

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GEMİLERE İZİN YOK 200 TIR LIMANLARDA BEKLIYOR

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Fatih Şener, bölgedeki şoförlere “Güvenli bir yere çekin, hareketsiz kalın” denildiğini belirtirken, gemilere kalkış izni verilmedğini, ayrıca Türkiye’den Ukrayna’ya gitmek üzere yükünü dolduran yaklaşık 200 TIR’ın da beklemeye başladığının tahmin edildiğini söyledi.

74 BİN TAŞIMAYA ‘SAVAŞ GÖLGESİ’

Rusya ve Ukrayna savaşının, ticareti de olumsuz etkileyeceğine işaret eden ihracatçılar, “Özellikle Rusya’ya bir yaptırım kararı çıkarsa ticaretimiz çok etkilenir. Olası bir ambargoda ihracatımızda yüzde 10 düşüş kaçınılmaz olur” görüşünü dile getirdi. UND verilerine göre, Türkiye’den Ukrayna’ya yılda yaklaşık 19 bin, Rusya'ya 55 bin ihraç amaçlı taşıma yapılıyor.

Rüstem Çetinkaya

YAPTIRIM TİCARETİ DİREKT ETKİLER

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkan Yardımcısı Rüstem Çetinkaya, Rusya ve Ukrayna açısından üyelerden henüz bir dönüş alamadıklarını, ancak Rusya’ya olası yaptırımların, bu ülkeyle ticareti direkt etkileyeceği öngörüsünde bulundu.

Çetin Tecdelioğlu

İHRACATTA YÜZDE 10 GERİLEME ENDİŞESİ

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HİSİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Olası ambargolar, ihracatta yüzde 10 düşüşe neden olur. Şu anda Ukrayna’ya gemiler yanaşamıyor, TIR’lar içeri giremiyor” değerlendirmesinde bulundu.

ŞANTİYELERDE 400 ÇALIŞAN VAR

Yenigün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, "Ukrayna, geçen yıl 1,6 milyar dolarla en fazla müteahhitlik işi aldığımız ülke. İnşaatlarda çalışan yaklaşık 300-400 kişinin olduğunu varsayıyoruz. Başka ülkelere aktarmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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ROMANYA ÜZERİNDEN ÇIKARMA GİRİŞİMİ

UND Başkan Yardımcısı Fatih Şener, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş başlatmasıyla 500 TIR şoförünün bu ülkede kaldığını söyledi. Şener, "Polonya, Moldova ve Romanya üzerinden şoförleri getirmek için girişimler var. Bunun için UND krizi masası oluşturdu” dedi.

UKRAYNA'DA 3 MİLYAR DOLARLIK YENİ İŞ

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Rusya’da 150 projenin devam ettiğini ve üstlenilen işlerin toplam değerinin yaklaşık 21 milyar dolar olduğunu açıkladı. TMB Başkanı Erdal Eren, “Ukrayna’da 3 milyar dolar değerinde yeni aldığımız, başlayan veya başlayacak projelerimiz var. 1972’den beri Ukrayna’da 9 milyar dolarlık proje üstlenildi” dedi.