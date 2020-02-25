Ekonomi Rusyada borsa ve ruble koronavirüs nedeniyle düşüşte
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'da borsa ve ruble koronavirüs nedeniyle düşüşte

Yeni tip koronavirüs salgınının Çin dışındaki ülkelerde de yayılmaya başlaması nedeniyle Rus rublesi ve borsası düşüşe geçti. Rusya, virüs salgını en büyük ticaret ortaklarından Çin'le sınırını kapatmış, Çin vatandaşlarına vize vermeyi durdurmuştu.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Koronavirüs salgınının çeşitli ülkelerde de yayıldığına dair haberlerin ardından, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 2,18 değer kaybederek 65,12 seviyesine, avro karşısında da yüzde 2,24 düşerek 71,09'a geriledi.

Moskova Borsası (MICEX) endeksi de dünkü tatilin ardından günün ilk yarısında yüzde 1,26 değer kaybederek 3066 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 2,1'in üzerinde azalarak 1492 puana kadar geriledi.

Rusya'da koronavirüs paniği: Çin yerine Türkiye'den satın alacaklar
OYNAT 00:00
Rusya'da koronavirüs paniği: Çin yerine Türkiye'den satın alacaklar
Çin'de her geçen gün yayılan ve çok sayıda ölüme neden olan koronavirüsün Türk ekonomisine etkisi olumlu yönde seyrediyor. Virüsün tehdit boyutuna ulaşmasının ardından e-ihracatta Türk ürünlerine talep 5 kat artarken, Çin'den sebze ve meyve ithal eden ülkeler Türkiye pazarına yöneldi. Bu ülkelerin başında Rusya geliyor. Moskova, yıllar sonra ilk kez Türkiye'den domates ithalatının 200 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısı hazırladı. Çin sınırının geçişlere kapatılmasının ardından, Rus yetkililer Türkiye pazarına yöneleceklerini duyurdu. Salgın nedeniyle ihracatın artacağını vurgulayan sektörün önde gelen temsilcileri, iç pazarda fiyatların artabileceğine işaret ediyor.


YATIRIMCILARIN RİSK İŞTAHINI AZALTIYOR

  • Analistler, koronavirüsün Çin dışındaki ülkelere de sıçramasının ardından, farklı ülkelerde de karantina uygulamalarının olabileceği endişesiyle yatırımcıların risk iştahının azaldığına işaret ediyorlar.

Rusya, virüs salgını en büyük ticaret ortaklarından Çin'le sınırını kapatmış, Çin vatandaşlarına vize vermeyi durdurmuştu.

Çin'de görülen koronavirüsü dünyayı tehdit ediyor
OYNAT 00:00
Çin'de görülen koronavirüsü dünyayı tehdit ediyor
Çin'de ortaya çıkan ve akciğer rahatsızlıklarına yol açan koronavirüsü dünya geneline yayılıyor. Virüsün Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Tayland gibi ülkelerde görülmesi paniğe yol açtı.


Türkiyede virüse rastlanmadı

Türkiye'de virüse rastlanmadı

Kum ve Meşhed geçmişi olanlar 14 günlük karantinaya alındı.
Geleceğe yönelikçok önemli adımlar attık

Geleceğe yönelik
çok önemli adımlar attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da açıklamalarda bulundu.
Turnuvalar durdurulabilir

'Turnuvalar
durdurulabilir'

Koronavirüs tehdidi büyürse futbol oynanmayacak.
HDP kongresine soruşturma

HDP kongresine soruşturma

​15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 14'ü yakalandı.
Masonların hedefi<br>milletleri dinsizleştirmek

Masonların hedefi
milletleri dinsizleştirmek

Mason, laikliğin misyoneridir ve amacı için medyayı kullanmalıdır.
'Sokağa <br>çıkmayın' çağrısı

'Sokağa
çıkmayın' çağrısı

İran Sağlık Bakanı, 11 eyalette yaşayanlara çağrıda bulundu.

Koronavirüs iddiasına yalanlama

Koronavirüs iddiasına yalanlama

Soylu: Olursa zaten biz bunu vatandaşımızla paylaşmak zorundayız
Artık bombalar olmadan gülecek

Artık bombalar olmadan gülecek

'Savaş oyunu' yürekleri sızlatmıştı.
Esed rejimi yine okulu vurdu

Esed rejimi yine okulu vurdu

Misket bombasıyla düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Hızı 100 km'ye çıkacak

Hızı 100 km'ye çıkacak

​İstanbul Valiliği uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun
İran'dan <br>koronavirüs tahliyesi

İran'dan
koronavirüs tahliyesi

132 yolcu ve mürettebat karantinaya alındı.
​14 gün gözlem altında tutulacaklar

​14 gün gözlem altında tutulacaklar

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması.
Mübarek öldü

Mübarek öldü

​Mısır'ın devrik lideri 92 yaşında öldü.
Rusya'dan kritik açıklama

Rusya'dan kritik açıklama

Erdoğan "Tam bir ittifak söz konusu değil" açıklaması yapmıştı.
Türkiye damgası

Türkiye damgası

​NATO'nun 'Dynamic Manta 2020' tatbikatı başladı.
Sonuçlar açıklandı

Sonuçlar açıklandı

MEB, 20 bin öğretmen ataması için müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.