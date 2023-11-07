Rusya'da petrol ve doğal gaz gelirleri düşmeye devam ediyor: Yüzde 26,3 azaldı

Rusya'da Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan verilerde, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin 2023 yılında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 28,7 artış gösterdiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri ise 2022’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 azalarak 7,2 trilyon rubleye geriledi.