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Ekonomi

Rusya'da petrol ve doğal gaz gelirleri düşmeye devam ediyor: Yüzde 26,3 azaldı

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri, 2023 yılının ilk 10 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 26,3 azalarak, 7,2 trilyon rubleye (yaklaşık 78 milyar dolar) düştü. Petrol ve doğal gaz dışı gelirler ise yüzde 28,7 artış gösterdi.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
18:36 - 7/11/2023 Salı
AA
Batılı ülkeler, Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını Ukrayna savaşının ardından önemli oranda azaltmıştı.

Batılı ülkeler, Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını Ukrayna savaşının ardından önemli oranda azaltmıştı.

Rusya'da Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan verilerde, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin 2023 yılında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 28,7 artış gösterdiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri ise 2022’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 azalarak 7,2 trilyon rubleye geriledi.

Rusya'nın bütçesi bu yılın ilk 9 ayında 1,7 trilyon ruble açık vermişti.


#Rusya
#petrol
#doğal gaz
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