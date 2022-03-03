Rusya'ya lojistik kıskaç: Tarihte görülmemiş tecrit

Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere birçok ülke, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımları arka arkaya açıklarken, lojistik sektörünün önde gelen küresel markaları da, Rusya’ya yönelik hizmetlerini askıya alıyor.

Küresel konteyner trafiğinin yüzde 47’sine sahip 4 büyük firma yük trafiğini durdurdu.Danimarkalı gemicilik şirketi Maersk, Cenevre merkezli MSC, Almanya merkezli taşımacılık firması Hapag-Lloyd ve Singapur merkezli Ocean Network Express, Rusya hizmetlerini askıya aldı.

GELİRLERİN ÜÇTE BİRİ DOĞAL GAZ VE PETROLDEN

Küresel çapta tedarik zincirindeki duraklamanın uzaması her geçen gün Rusya’ya daha ağır sonuçlar doğuruyor. Küresel lojistik ağında taşımaların yaklaşık yüzde 80’i deniz yoluyla gerçekleştiriliyor. Rusya devletinin gelirlerinin üçte biri petrol ve doğal gaz satışlarından oluşuyor. Şu ana kadar enerji ticaretiyle alakalı herhangi bir yaptırım adımı atılmazken, gelir muslukları sırayla kesilen Rusya'ya yönelik yaptırımların genişlemesi ülke ekonomisini çıkmaza sürüklüyor.

EN ÖNEMLİ TİCARİ PARTNER ÇİN

Rusya'nın en büyük ihracat kalemi petrol ve doğal gaz olarak öne çıkıyor. En büyük ithalat kalemleri arasında ise, Makine ve ekipman, kimyasal ürünler, otomobil, gıda ve tarım ürünleri olarak sıralanıyor. 2021’de 489,8 milyar dolarlık ihracat ve 293 milyar dolar ithalat gerçekleştiren Rusya’nın küresel ekonomiden dışlanmasına yönelik adımların, ticaretine de önemli ölçüde zarar vereceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl Rusya’nın ihracatında ve ithalatında liderliği ülkenin en önemli ticari partneri olarak gösterilen Çin üstlendi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 111 milyar dolar oldu.

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Fatih Şener

Türkiye önemli bir alternatif

Uluslararası Nakliyeciler Derneği(UND) Başkan Yardımcısı Fatih Şener, Rusya üzerindeki izole sürecinin ülkeye büyük zarar vereceğini vurgularken, “Bütün dünyada Rusya’ya yüklenmiş ve yolda olan ürünler var. Şu anda Rusya tarihte görülmemiş bir şekilde izole ediliyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin birçok ülkenin aksine hem Rusya ile hem de Ukrayna ile ilişkilerini koruduğunu dile getiren Şener, “Bunu bir fırsata çevirebiliriz. Hem Avrupa için hem de Rusya ve Ukrayna için Türkiye önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor” dedi. Şener ayrıca, Orta Koridor’un ticaret akışını sürdürmek adına en cazip rota olduğunu da kaydetti.

Ayşem Ulusoy

Rusya transit ülke konumunu kaybetti

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Ayşem Ulusoy, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın lojistik sektörüne etkilerini değerlendirdi. Avrupa’nın SWIFT adımıyla Rusya’nın transit ülke olma durumunu kaybettiğini aktaran Ulusoy, “Avrupa ürettiği ya da hali hazırda sattığı malı teknik olarak satabiliyor ancak gidecek yolu yok. Bu noktada Türkiye çok ciddi bir görev alabilir” diye konuştu.

Orta koridorun önemi iyice arttı

Rusya’nın ticari sistemden izole edilmesi, Çin’in Demir İpekyolu Projesi’nde Orta Koridor’da yer alan Türkiye’nin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Türkiye’nin ana yol üstünde yer aldığı hat kuzeyde yer alan Rusya’ya oranla daha hızlı ve ekonomik pozisyonda yer alıyor. Daha hızlı ve daha ekonomik olan ‘Orta Koridor’ kuzey hattına oranla 2 bin kilometre daha kısa ve iklimsel etkilerden de daha bağımsız pozisyonda. Bir diğer önemli avantaj ise Çin’den Türkiye için deniz yoluna kıyasla ulaşım süresi 45 günden 15 güne, Avrupa için 18 güne inmesinden kaynaklanıyor. Hava yoluyla kıyaslandığında ise maliyetleri 5’te 1 oranına kadar indirebiliyor.