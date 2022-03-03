Ekonomi Rusyaya lojistik kıskaç Tarihte görülmemiş tecrit
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'ya lojistik kıskaç: Tarihte görülmemiş tecrit

Yaptırımlarla küresel ekonomiden dışlanan Rusya’yı zor günler bekliyor. Son olarak dünyadaki konteyner taşımacılığının yarıya yakınını gerçekleştiren firmaların da Rusya’ya hizmetlerini askıya alması, ülkenin ticaretinde önemli kayıplara yol açacak. Yaptırımlar her geçen gün genişlerken, UND Başkan Yardımcısı Fatih Şener, “Rusya tarihte görülmemiş bir şekilde izole ediliyor” dedi.


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Burak Karaca Yeni Şafak
​Rusyaya lojistik kıskaç: Tarihte görülmemiş tecrit
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Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere birçok ülke, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımları arka arkaya açıklarken, lojistik sektörünün önde gelen küresel markaları da, Rusya’ya yönelik hizmetlerini askıya alıyor.

Küresel konteyner trafiğinin yüzde 47’sine sahip 4 büyük firma yük trafiğini durdurdu.Danimarkalı gemicilik şirketi Maersk, Cenevre merkezli MSC, Almanya merkezli taşımacılık firması Hapag-Lloyd ve Singapur merkezli Ocean Network Express, Rusya hizmetlerini askıya aldı.

GELİRLERİN ÜÇTE BİRİ DOĞAL GAZ VE PETROLDEN

  • Küresel çapta tedarik zincirindeki duraklamanın uzaması her geçen gün Rusya’ya daha ağır sonuçlar doğuruyor. Küresel lojistik ağında taşımaların yaklaşık yüzde 80’i deniz yoluyla gerçekleştiriliyor. Rusya devletinin gelirlerinin üçte biri petrol ve doğal gaz satışlarından oluşuyor. Şu ana kadar enerji ticaretiyle alakalı herhangi bir yaptırım adımı atılmazken, gelir muslukları sırayla kesilen Rusya'ya yönelik yaptırımların genişlemesi ülke ekonomisini çıkmaza sürüklüyor.

EN ÖNEMLİ TİCARİ PARTNER ÇİN

Rusya'nın en büyük ihracat kalemi petrol ve doğal gaz olarak öne çıkıyor. En büyük ithalat kalemleri arasında ise, Makine ve ekipman, kimyasal ürünler, otomobil, gıda ve tarım ürünleri olarak sıralanıyor. 2021’de 489,8 milyar dolarlık ihracat ve 293 milyar dolar ithalat gerçekleştiren Rusya’nın küresel ekonomiden dışlanmasına yönelik adımların, ticaretine de önemli ölçüde zarar vereceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl Rusya’nın ihracatında ve ithalatında liderliği ülkenin en önemli ticari partneri olarak gösterilen Çin üstlendi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 111 milyar dolar oldu.

Fatih Şener
Fatih Şener

Türkiye önemli bir alternatif

  • Uluslararası Nakliyeciler Derneği(UND) Başkan Yardımcısı Fatih Şener, Rusya üzerindeki izole sürecinin ülkeye büyük zarar vereceğini vurgularken, “Bütün dünyada Rusya’ya yüklenmiş ve yolda olan ürünler var. Şu anda Rusya tarihte görülmemiş bir şekilde izole ediliyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin birçok ülkenin aksine hem Rusya ile hem de Ukrayna ile ilişkilerini koruduğunu dile getiren Şener, “Bunu bir fırsata çevirebiliriz. Hem Avrupa için hem de Rusya ve Ukrayna için Türkiye önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor” dedi. Şener ayrıca, Orta Koridor’un ticaret akışını sürdürmek adına en cazip rota olduğunu da kaydetti.

Ayşem Ulusoy
Ayşem Ulusoy

Rusya transit ülke konumunu kaybetti

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Ayşem Ulusoy, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın lojistik sektörüne etkilerini değerlendirdi. Avrupa’nın SWIFT adımıyla Rusya’nın transit ülke olma durumunu kaybettiğini aktaran Ulusoy, “Avrupa ürettiği ya da hali hazırda sattığı malı teknik olarak satabiliyor ancak gidecek yolu yok. Bu noktada Türkiye çok ciddi bir görev alabilir” diye konuştu.

Orta koridorun önemi iyice arttı

  • Rusya’nın ticari sistemden izole edilmesi, Çin’in Demir İpekyolu Projesi’nde Orta Koridor’da yer alan Türkiye’nin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Türkiye’nin ana yol üstünde yer aldığı hat kuzeyde yer alan Rusya’ya oranla daha hızlı ve ekonomik pozisyonda yer alıyor. Daha hızlı ve daha ekonomik olan ‘Orta Koridor’ kuzey hattına oranla 2 bin kilometre daha kısa ve iklimsel etkilerden de daha bağımsız pozisyonda. Bir diğer önemli avantaj ise Çin’den Türkiye için deniz yoluna kıyasla ulaşım süresi 45 günden 15 güne, Avrupa için 18 güne inmesinden kaynaklanıyor. Hava yoluyla kıyaslandığında ise maliyetleri 5’te 1 oranına kadar indirebiliyor.

Rusya'ya ekonomik bariyer: Yaptırımlar geniş yelpazeyi kapsıyor
FOTOĞRAF 44
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin bağımsızlığını tanıdığını açıklamasının ardından ABD ve Avrupa ülkeleri ile birlikte Kanada, Japonya ve Avustralya da çeşitli yaptırımlar duyurdu.
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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası yaptırımların dozu artarak devam etti.
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AVRUPA'NIN YAPTIRIMLARI<br><br>AB, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin sözde yönetimlerini tanıması ve bölgeye asker göndermesi nedeniyle ilk paketini devreye soktu.<br>
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AB, ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesine kısıtlayıcı tedbiri yürürlüğe aldı.
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Ayrıca, Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alan hükümet üyeleri, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlardan fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yaptırıma tabi tutuldu.
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Putin'in yakın çevresindeki kişiler de yaptırım listesinde yer aldı. Listenin en üst sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yer aldı. Putin'le yakın çalışan ve özel kalem müdürlüğü görevini yürüten Anton Vaino da yaptırım listesine dahil edildi. Söz konusu kişilerin mal varlıkları donduruldu ve bu kişilere seyahat yasağı getirildi.
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İnternet Araştırma Ajansı, Rossiya Bank, Promsvyazbank ve Vnesheconombank (VEB.RF) gibi kurumlar da yaptırım listesinde yer aldı. Bu kurumların mal varlıkları donduruldu ve bunlara fon sağlanması yasaklandı.
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Donetsk ve Luhansk'ın Ukrayna hükümeti kontrolü dışındaki bölgeleriyle ekonomik ilişkiler de kısıtlandı. Ayrılıkçı bölgelerden mallara ithalat yasağı uygulanmaya başlandı. Ticaret ve yatırımlar sınırlandırılırken, turizm hizmetlerinin sağlanması yasaklandı. Çeşitli ürün ve teknolojilere de ihracat yasağı getirildi.
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Rusya'ya karşı finansal kısıtlamalar da yürürlüğe konuldu. Rusya Federasyonu, hükümeti ve Merkez Bankasına finans sağlamak yasaklandı.
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Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye ve finans piyasalarına, hizmetlerine erişimi kısıtlandı.
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AB ülkeleri, söz konusu tedbirlerin Rusya'nın eylemlerine göre aşamalı biçimde sertleştirileceğini de açıkladı.
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Almanya, Kuzey Akım 2 projesinde ruhsatlandırma sürecini durdururken, Çekya ve Letonya, Rus vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini kesti.
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AB'NİN İKİNCİ PAKETİ<br><br>AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya verilecek karşılığı ve uygulanacak ikinci yaptırım paketini belirlemek üzere dün akşam Brüksel'de bir araya geldi.
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Toplantıda, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımlara karar verildi.
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Rusya'nın borçlanma maliyetlerini artıracak, enflasyonunu yükseltecek ve sanayisinin temelini yıpratacak çeşitli kararlar alındı.
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Rusya'nın sermaye piyasalarına erişimini engelleyecek yeni mali yaptırımların uygulanmasında uzlaşıldı. Bu çerçevede, Rus bankacılık piyasasının yüzde 70'ini kapsayacak ve kamuya ait şirketleri de içerecek yaptırımların hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.
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Rus devletine önemli gelir sağlayan enerji sektörünün de yaptırıma tabi tutulmasına karar verildi. Bu çerçevede, Rusya'ya petrolün rafine edilmesi için gerekli ekipmanların gönderilmesi yasaklandı.
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Ulaşım sektörünün de yaptırım kapsamına alınmasına karar verilirken, Rusya'nın mevcut ticari uçak filosuna yedek parça ve ekipman satışına yasak getirildi.
Title
Rusya'nın çip gibi önemli teknolojilere erişimi de sınırlandırıldı.<br><br>Rus diplomat ve iş insanlarına vize uygulamasının zorlaştırılması da tedbirler arasına girdi.
Title
MAL VARLIKLARI DONDURULACAK<br><br>AB yetkilileri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
Title
ABD'NİN TEDBİRLERİ<br><br>ABD Başkanı Joe Biden, ilk olarak, Rusya'nın \"bağımsızlığını tanıdığını\" açıkladığı sözde yönetimlerle ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımladı. Bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı yollarla ithalat ya da ihracat yapılması yasaklandı.<br><br>
Title
Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk aşamasında 2 Rus bankasını hedef alan ABD yönetimi, aynı zamanda Kremlin ile bağlantılı 5 kişiyi de yaptırım listesine ekledi.
Title
ABD, Rus bankaları Vnesheconombank (VEB) ve Promsvyazbank (PSB) ile 42 iştirakini yaptırım listesine aldı. Söz konusu yaptırım kararıyla bu kuruluşların ABD'deki varlıkları donduruldu. ABD'li bireyler ve işletmelerle herhangi bir işlem yapmaları yasaklandı. Bu kuruluşlar, küresel finansal sistemden çıkarıldı ve ABD dolarına erişimleri engellendi.
Title
Putin'in yakın çevresindeki 5 kişi yaptırım listesine eklendi.<br><br>Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkilileri de yaptırım kapsamına alındı.
Title
YENİ YAPTIRIMLAR<br><br>Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin başlamasının ardından ABD yönetimi, Rus bankalarını ve ekonomisini hedef alan yeni yaptırımlar devreye soktu.
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ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın en büyük ikinci finans kurumu VTB Bank dahil 4 Rus bankasını daha yaptırım listesine ekledi.
Title
Rusya'nın bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'inin hedef alan kısıtlamalar getirildi. VTB Bank ve 20 iştirakine yönelik yaptırım kararıyla bankanın ABD finansal sistemine erişen varlıkları donduruldu ve ABD'li kişilerle işlem yapması yasaklandı.
Title
ABD Hazinesi, Bank Otkritie, Sovcombank OJSC ve Novikombank ile 34 iştirakini de yaptırım listesine dahil etti.
Title
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ile 25 iştirakinin ABD merkezli bankalarda muhabir hesabı açması engellenerek dolar üzerinden yapılan işlemlere erişimi kısıtlandı.
Title
13 büyük Rus işletmesi ve kuruluşuna yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirildi. Bu kuruluşlar arasında Sberbank, AlfaBank, Credit Bank of Moscow, Gazprombank, Russian Agricultural Bank, Gazprom, Gazprom Neft, Transneft, Rostelecom, RusHydro, Alrosa, Sovcomflot ve Russian Railways yer aldı.
Title
PUTİN'E YAKIN 10 İSME YAPTIRIM<br><br>ABD, Putin'e yakın 10 kişiyi daha yaptırım listesine eklerken, bu isimler arasında Rosneft Üst Yöneticisi Igor Ivanovich Sechin ile Sberbank'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alexander Aleksandrovich Vedyakhin yer aldı. ABD'deki varlıkları dondurulan bu kişilere ABD'ye seyahat yasağı getirildi.
Title
ABD yönetimi, Rusya'nın askeri kabiliyetini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer ögelere erişimini engelleyecek bir dizi ihracat kısıtlaması da getirdi.<br><br>Rusya'ya yarı iletkenler, bilgisayarlar, telekomünikasyon ürünleri, bilgi güvenliği ekipmanları, lazer ve sensör gibi teknolojilerin ihracına kısıtlama getirildi.
Title
İNGİLTERE'NİN YAPTIRIMLARI<br><br><br>İngiltere, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 5 Rus bankası ve 3 kişiye yaptırım kararı aldı.<br><br>Londra, Rusya'ya yönelik ilk yaptırımlar kapsamında, Rossiayaz Bank, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'ı yaptırım kapsamına aldı.
Title
Gennady Timchenko, Igor Rotenberg ve Boris Rotenberg isimli 3 varlıklı kişi yaptırım listesine eklendi. Bu kişilerin mal varlıkları dondurulurken, ülkeye seyahatleri yasaklandı. İngiltere'deki kişi ve kuruluşların söz konusu kişilerle herhangi bir ilişkisi olması da engellendi.<br><br>Londra, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus bankalarını, şirketlerini, kuruluşlarını ve bireyleri hedef alan yeni ek yaptırım paketi belirledi.
Title
Yaptırımlar, tüm büyük Rus bankalarını, 5 Rus oligarkı, 100'den fazla şirket ve kişiyi hedef aldı.<br><br>VTB Bank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına karar kılındı.<br><br>Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un faaliyetlerine son verildi.
Title
Rusya devletine ve büyük şirketlerine İngiltere piyasalarından finansman sağlanması engellendi.<br><br>Ukrayna'ya yönelik askeri müdahaledeki rolü nedeniyle Belarus'a da benzer ekonomik yaptırımlar uygulanmasına karar verildi.<br><br>Rus vatandaşlarının İngiltere'deki banka hesaplarına yatırabilecekleri para miktarı da sınırlandırıldı.
Title
JAPONYA YAPTIRIMLARI GENİŞLETTİ<br><br><br>Japonya, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından ekonomik yaptırım kararı aldı. Ayrılıkçı bölgelere yönelik ithalat ve ihracat askıya alındı.
Title
Rusya'ya ait tahvil ticareti yasaklandı.<br><br>Japonya, Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası ABD ve AB eş güdümünde Rusya'ya yaptırımları genişletti.
Title
Genişletilen yaptırım paketi kapsamında, yarı iletken dahil yüksek teknoloji ürünlerine ihracat kontrolü getirildi.<br><br>Bazı Rus finans kuruluşlarının mal varlıkları donduruldu.
Title
KANADA'DAN YAPTIRIMLARI<br><br>Kanada, ekonomik yaptırımların ilk aşamasında ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk ile finansal anlaşma yapılmasını menetti.
Title
Kanadalıların, Rus devlet tahvillerini satın almaları yasaklandı.<br><br>Ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararına oy veren Rus Parlamentosu üyeleri de yaptırım kapsamına alındı.
Title
Kanada, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını sürdürmesi halinde daha sert cezaları devreye sokacağını açıkladı.
Title
AVUSTRALYA'NIN YAPTIRIMLARI<br><br><br>Avustralya, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin 8 üyesine seyahat yasakları ve mali yaptırımlar uygulamaya karar verdi.<br><br>Rus devlet bankası ve bağlantılı diğer bankalar yaptırım kapsamına dahil edildi.<br><br>Ayrılıkçı bölgelerdeki telekomünikasyon, petrol ve gaz gibi kritik sektörlere kısıtlama getirildi.
Title
FRANSA MALİYE BAKANI: SWITF SON ÇARE<br><br>Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire Rusya'nın başlattığı saldırıya yönelik atılacak ekonomik yaptırımlarla ilgili Rusya'yı finansal olarak izole etmek istediklerinin söyledi. Avrupa'nın doğal gaz kaynakları konusunda bağımsız olabilmesinin önemli olduğunu ifade eden Le Maire, \"Rusya'yı SWITF dışına çıkarma seçeneği masada olmaya devam ediyor, ancak başvurulacak son çare.\" açıklamasında bulundu.
Rusya'ya ekonomik bariyer: Yaptırımlar geniş yelpazeyi kapsıyor
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından başta Avrupa Birliği (AB) ve ABD olmak üzere çok sayıda ülkenin, finans, enerji, ulaşım ve ticaret alanlarını kapsayan geniş yelpazede ekonomik yaptırımlar uygulamaya koyması dikkati çekiyor.

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