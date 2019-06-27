Rüya uçak İstanbul’da

Şirket tarihine ilk Dreamliner olarak girecek THY uçağının ismi için sosyal medyadan başlattığı isim anketinde Göbeklitepe adı da önde gidiyor. THY uçağın ismini belirlemek için de sosyal medya hesabından anket başlatırken daha önce belirlediği Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma isimlerini anketle sosyal medya hesabından soruyor.

Dünyanın en genç filolarından biri olan Türk Hava Yolları filosuna dün itibariyle katılmaya başlayan, Boeing’in yeni nesil teknoloji ürünü Dreamliner uçağı, Türk Hava Yolları markası için özel oluşturulan yeni kabin tasarımı ile de ön plana çıkıyor.

Söz konusu tasarım içerisinde en önemli bölümü ise yeni koltuk tasarımları oluşturuyor. 270’i ekonomi, 30’u business sınıf olmak üzere toplamda 300 yolcu kapasitesine sahip uçağın uzun mesafeli uçuşlara uygun dizayn edilen ekonomi sınıfı koltukları ve business sınıfı platformları, Türk tedarikçiler tarafından Türkiye’de üretildi.

YERLİ VE MİLLİ PARÇALAR

Öte yandan, Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretilen Ekonomi Sınıfında ilk 6 uçakta 12 inçlik ve sonrasında 13 inçlik geniş HD eğlence sistemi, fonksiyonelliği arttırılmış dergi cepliği, 15 cm arkaya yaslanma ve 79 cm diz mesafesi ile Türk Hava Yolları yolcularını keyifli bir uçuş deneyimi bekliyor.

THY TARİHİNDE YENİ BİR İMZA

Boeing 787-9’un ilk teslimine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, M. İlker Aycı, “Gelecek vizyonumuz çerçevesinde, 787-9 Dreamliner’ların filomuza eklenmesi ile yeni ufuklara ulaşacak olmak bizleri heyecanlandırıyor. Bu uçağın sahip olduğu ileri teknoloji, yakıt verimliliği ile önümüzdeki yıllarda da sınıfının en iyisi deneyim sunmamıza katkısı büyük olacak” dedi.