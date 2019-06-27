Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Rüya uçak İstanbulda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rüya uçak İstanbul’da

THY’nin rüya uçağı yani 30 B787-9 Dreamliner siparişinin ilki dün filoya katıldı. Türk Hava Yolları’nın gelecek hedefleri çerçevesinde, siparişin geri kalan kısmının filoya katılımı önümüzdeki aylar da dâhil olmak üzere 2023 yılına kadar süreceği öğrenildi.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
THY, Boeing 787-9 ilkini teslim aldı.
THY, Boeing 787-9 ilkini teslim aldı.

Şirket tarihine ilk Dreamliner olarak girecek THY uçağının ismi için sosyal medyadan başlattığı isim anketinde Göbeklitepe adı da önde gidiyor. THY uçağın ismini belirlemek için de sosyal medya hesabından anket başlatırken daha önce belirlediği Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma isimlerini anketle sosyal medya hesabından soruyor.

Dünyanın en genç filolarından biri olan Türk Hava Yolları filosuna dün itibariyle katılmaya başlayan, Boeing’in yeni nesil teknoloji ürünü Dreamliner uçağı, Türk Hava Yolları markası için özel oluşturulan yeni kabin tasarımı ile de ön plana çıkıyor.

Söz konusu tasarım içerisinde en önemli bölümü ise yeni koltuk tasarımları oluşturuyor. 270’i ekonomi, 30’u business sınıf olmak üzere toplamda 300 yolcu kapasitesine sahip uçağın uzun mesafeli uçuşlara uygun dizayn edilen ekonomi sınıfı koltukları ve business sınıfı platformları, Türk tedarikçiler tarafından Türkiye’de üretildi.

YERLİ VE MİLLİ PARÇALAR

Öte yandan, Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretilen Ekonomi Sınıfında ilk 6 uçakta 12 inçlik ve sonrasında 13 inçlik geniş HD eğlence sistemi, fonksiyonelliği arttırılmış dergi cepliği, 15 cm arkaya yaslanma ve 79 cm diz mesafesi ile Türk Hava Yolları yolcularını keyifli bir uçuş deneyimi bekliyor.

  • THY TARİHİNDE YENİ BİR İMZA
  • Boeing 787-9’un ilk teslimine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, M. İlker Aycı, “Gelecek vizyonumuz çerçevesinde, 787-9 Dreamliner’ların filomuza eklenmesi ile yeni ufuklara ulaşacak olmak bizleri heyecanlandırıyor. Bu uçağın sahip olduğu ileri teknoloji, yakıt verimliliği ile önümüzdeki yıllarda da sınıfının en iyisi deneyim sunmamıza katkısı büyük olacak” dedi.

TOKİ Kayaşehir’de kura heyecanı
EKONOMİ
TOKİ Kayaşehir’de kura heyecanı
Venezuelada yeni darbe girişimi

Venezuela'da yeni darbe girişimi

​Maduro hükümeti: Darbenin arkasında ABD, Şili ve Kolombiya var.
Millet kararını verdi

Millet kararını verdi

​Erdoğan'dan muhalefetin yeni 'referandum' çağrısına yanıt.
Erken terhis sevinci

Erken terhis sevinci

Askerlerin kimi 5 gün, kimi 6 ay kala erken terhis heyecanı yaşadı.
Sosyal medya şirketlerini uyardı

Sosyal medya şirketlerini uyardı

'Bunun adı özgür demokrasi değil, karanlıkta yalanlar yaymaktır'
Rüya uçak İstanbul'da

Rüya uçak İstanbul'da

​THY, heyecanla beklenen uçak için tören düzenledi.
Tunceli'de PKK'ya ağır darbe

Tunceli'de PKK'ya ağır darbe

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.
İlk teslimata<br>yüzde 99 hazırız

İlk teslimata
yüzde 99 hazırız

​Rusya, S-400 hava savunma sisteminin teslimat tarihini açıkladı.
G-20'de buluşacaklar

G-20'de buluşacaklar

İkili Japonya'da önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

F-35 savaş<br>uçağı projesi

F-35 savaş
uçağı projesi

​Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile bir araya geldi.
58'i gördü

58'i gördü

​Vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamıyor.
Terhisler ne zaman başlayacak

Terhisler ne zaman başlayacak

​Milli Savunma Bakanı Akar: Terhisler için çalışmalar sürüyor.
TSK için göreve hazır

TSK için göreve hazır

Hava-yer ve hava-hava testlerinden başarıyla geçti.
İstanbul'da<br>drone alarmı

İstanbul'da
drone alarmı

Uçağın 30 metre üstünden geçti.
Bir askerimiz şehit

Bir askerimiz şehit

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde çatışma çıktı.
20 milyon <br>kişi işsiz kalabilir

20 milyon
kişi işsiz kalabilir

11 yıl içinde en fazla otomasyon Çin'de yaşanacak.
Türk F-16'ları 'Yavuz'u selamladı

Türk F-16'ları 'Yavuz'u selamladı

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Çipras'a tarihi mesaj.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.