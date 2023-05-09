Sabancı Holding’in kârı ilk çeyrekte geriledi

Foto/arşiv
Sabancı Holding 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.
Sabancı Grubu’nun Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, şirket yılın ilk çeyreğinde 6,09 milyar TL kâr etti.
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin kârı 8,25 milyar TL olmuştu. Böylece şirketin kârı yıllık bazda yüzde 26 oranında gerilemiş oldu.
Öte yandan şirketin birinci çeyrekte finans sektörü hasılatı ikiye katlandı. Sabancı Holding, birinci çeyrekte 53,69 milyar TL finans sektörü hasılatı elde etti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 25 98 milyar TL düzeyindeydi.