|
Ekonomi

Sabancı Holding’in kârı ilk çeyrekte geriledi

Sabancı Holding 2023'ün birinci çeyreğinde 6,09 milyar TL net kâr elde etti. Şirketin net kârı geçen yıla göre yüzde 26 geriledi.

12:54 . 9/05/2023 Salı
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Sabancı Holding 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.


Sabancı Grubu’nun Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, şirket yılın ilk çeyreğinde 6,09 milyar TL kâr etti.


Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin kârı 8,25 milyar TL olmuştu. Böylece şirketin kârı yıllık bazda yüzde 26 oranında gerilemiş oldu.


Sabancı Holding ayrıca birinci çeyrekte 21,82 milyar TL hasılat elde etti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 12,46 milyar TL olmuştu. Böylece şirketin birinci çeyrekte hasılatı yıllık bazda yükselmiş oldu.

Öte yandan şirketin birinci çeyrekte finans sektörü hasılatı ikiye katlandı. Sabancı Holding, birinci çeyrekte 53,69 milyar TL finans sektörü hasılatı elde etti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 25 98 milyar TL düzeyindeydi.




#Sabancı Holding
#İlk çeyrek karı
#Sabancı Grubu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.