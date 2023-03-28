Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Bakanlık 42 bin 500 personel alacak

KPSS ile alınacak Hemşire sayısı 6 bin 69, Ebe sayısı bin 530, Sağlık Lisansiyeri sayısı bin 494, Sağlık Teknisyeni sayısı 798, Sağlık Teknikeri sayısı 21 bin 709’dur. Toplam sayısı 31 bin 600’ü bulan Sözleşmeli Sağlık Personeli yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42 bin 500’e ulaşmaktadır