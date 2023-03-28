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Ekonomi

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Bakanlık 42 bin 500 personel alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımızın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak" dedi. Ayrıca Koca, "10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacak, böylece yeni istihdam sayısı 42 bin 500’e ulaşmaktadır" diye konuştu.

09:28 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Bakan Koca, personel alımına ilişkin konuştu.

Bakan Koca, personel alımına ilişkin konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "
Bakanlığımızın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak
" ifadelerini kullandı.
"
KPSS ile alınacak Hemşire sayısı 6 bin 69, Ebe sayısı bin 530, Sağlık Lisansiyeri sayısı bin 494, Sağlık Teknisyeni sayısı 798, Sağlık Teknikeri sayısı 21 bin 709’dur. Toplam sayısı 31 bin 600’ü bulan Sözleşmeli Sağlık Personeli yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42 bin 500’e ulaşmaktadır
" diyen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem bölgesinde olan 10 il için 3 bin 358 Hemşire, bin 27 Ebe, 400 Sağlık Lisansiyeri, 507 Sağlık Teknisyeni ve 3 bin 767 Sağlık Teknikeri olmak üzere 9 bin 59 Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 2 bin 832 sürekli İşçi, toplamda 11 bin 891 personel istihdam edilecektir.

İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır."

Tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanacak

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu'nun, Ö̈SYM'nin internet sitesinde yayınlanacağını belirten Koca, şu bilgileri verdi:

"Adaylar, tercihlerini 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden
yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak. Şimdiden hayırlı olsun."
#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanlığı
#Hemşire
#Ebe
35 dakika önce
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