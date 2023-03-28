Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Bakanlık 42 bin 500 personel alacak

Bakan Koca, personel alımına ilişkin konuştu.
"Deprem bölgesinde olan 10 il için 3 bin 358 Hemşire, bin 27 Ebe, 400 Sağlık Lisansiyeri, 507 Sağlık Teknisyeni ve 3 bin 767 Sağlık Teknikeri olmak üzere 9 bin 59 Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 2 bin 832 sürekli İşçi, toplamda 11 bin 891 personel istihdam edilecektir.
İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır."
Tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanacak
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu'nun, Ö̈SYM'nin internet sitesinde yayınlanacağını belirten Koca, şu bilgileri verdi: