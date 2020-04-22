Sağlıklı ekonominin anahtarı kadın girişimci

Koronavirüse hazırlıksız yakalanan girişimciler şu sıralar salgından en az hasarla çıkmanın yolunu arıyor. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, küresel koronavirüs salgınının ekonomi ve milyonlarca insan üzerindeki etkisinin hayli derin ve güçlü olduğunu belirtiyor. KAGİDER üyelerinin tüm diğer girişimci ve şirketlerle aynı durumda olduğunu anlatan Erdem, “Önlerini görmeye, bu zor dönemi nasıl atlatacaklarını planlamaya çalışıyorlar. “Pandemi döneminde işlerimizi nasıl sürdüreceğiz”, “istihdamı koruyarak nasıl tedbirler alabiliriz” gibi sorular hepimizin ortak düşüncesi. Salgından sonra ortaya çıkacak iş ortamı da kolay olmayacak” diyor.

Emine Erdem

KISA DÖNEM ÖDENEĞİNİ HER SEKTÖR ALMALI

Kadın girişimcilerin yoğunlukla hizmet sektöründe faaliyet gösterdiğini ve daha küçük çaplı işletmelerin sahipleri olduğunu aktaran Erdem, “Orta vadede ayakta kalabilmeleri ve sağladıkları istihdamı sürdürülebilir kılmaları için hızlı desteklere ihtiyaçları olduğunu vurguluyorlar. Özellikle kısa dönem çalışma ödeneklerinin tüm sektörleri kapsaması ve ödemelerin başlatılmasını istiyorlar” diye konuşuyor.

NEFES ALDIRDI

Alınan önlemlerin reel ekonomiye bir miktar nefes aldırdığını anlatan Erdem, şunları kaydediyor: “Ama borçları olan işletmeler için üç ve altı ay erteleme pansuman etkisi olarak değerlendirilebilir. Süreç haftalarca uzarsa belki aylarca iş yapamayan şirketler, işletmeler kredi ve vergi ödeme zamanı geldiğinde bu ödemeleri yapmakta zorlanacaklar. Buralarda sosyal sigortalı veya kayıt dışı çalışan pek çok insan işsiz kaldı. Milyonlarca insan işlerini ve geçim kaynaklarını kaybettiler. Temel ihtiyaçlarını ve faturalarını ödemede zorluk yaşayacaklar.”

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CANLANMA İÇİN KAYNAĞA İHTİYAÇ OLACAK

“Halen çok yavaşlamış olan ekonominin çarklarının salgın sonrasında tekrar dönmeye başlaması için kamu yönetiminin çok ciddi destekleyici politikalar uygulaması gerekecek” diyen Erdem, üretim ve tüketimin tekrar canlandırılması halinde bireylere, kurumlara ciddi kaynaklar aktarılması gerekeceğini ifade ediyor. Erdem, tüm sektörler için kapsamlı planlamalar yapılması ve kısa vadeli desteklerin, sürdürülebilir orta ve uzun vadeli desteğe dönüşmesinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Erdem konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Bu çözüm paketlerinde mutlaka kadınların erkeklerden daha fazla darbe yememesine dikkat etmek durumundayız. Çünkü böyle dönemlerde önce kadınlar işlerini kaybederler. Kadın girişimciliğinde ve istihdamında Türkiye’nin geriye gitme diye bir seçeneği yoktur. Toplumun ve ekonominin ayakları üzerinde durması için kadınların üretimde, ticarete ve hizmette varlıklarını artırmak gerekiyor.”

TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLMALIYIZ

Bütün girişimcilerin çok tedbirli ve dikkatli olmasını gerektiren bir dönemden geçildiğini aktaran Emine Erdem, “Dünya ekonomisinin resesyona gireceği öngörülüyor. Türkiye’de de ekonomik küçülme bekleniyor. Böyle dönemlerde maliyetlerin kontrol altında tutulması, nakit akışının iyi yönetilmesi olmazsa olmaz kurallardır” diyor. Erdem, salgın sonrasında ortaya çıkacak koşullara ve alınacak önlemlere göre bütün girişimcilerin yol haritalarını tekrar planlamaları gerekeceğini anlatıyor.

DİJİTALLEŞME SÜRECİ HIZLANACAK

Salgından sonra şirketler açısından dijitalleşme sürecinin hızlandığını söyleyen Emine Erdem, “İletişim teknolojileri, nesnelerin interneti, bulut, yapay zekâ gibi teknolojiler daha etkin ve yaygın kullanılacak. Aynı zamanda, COVID-19 salgınında tüketicilerin markalardan beklentilerinin değiştiğini hep birlikte gözlemliyoruz. Şirketlerin başta çalışanları olmak üzere insan sağlığını önemsemelerine, çalışanlarına verdikleri değere, dayanışma ağına katılmalarına ve çözüm için ellerini taşın altına koymalarına değer veriyorlar” diyor.