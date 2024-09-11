Sahte bankacı mağduru olmayın

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de gün geçtikçe değişiyor. Dolandırıcılar, hemen her gün vatandaşın parasını çalmanın yeni bir yolunu deniyor. Son dönemde sıkça uygulanan yöntemle dolandırıcılar, ‘X bankasından arıyorum. Yeni müşteri temsilciniz olarak atandım’ direyerek arama yapıyor. Tüketici dernekleri, sahte "banka aramalarına" karşı uyarıyor.





BENZER NUMARADAN VATANDAŞI ARIYORLAR

Dolandırıcılar, banka müşteri hizmetleri gibi resmi numaralara yakın numaraları buluyor. Böylece banka müşterisi kurumdan arandığını düşünüyor. Vatandaşlardan özel bilgiler talep eden bu kişiler, ilk olarak bankayla ilgili bilgi vererek, güven oluşturuyor. Tüketicinin kimlik numarasının ilk ve son numaraları, baba isminin ilk iki harfini, anne kızlık soy adı gibi şeyleri tıpkı banka gibi soruyor. Dolandırıcılar, daha sonravatandaşın hesabında bir sorun olduğunu, talimatları yerine getirmesini talep ediyor. Söyleneni, yaparak internet bankacılığındaki işlemi daha da kolaylaştıracaklarını iddia ediyorlar. Sonrasında ise kredi çekmenizi ya da başka hesaplara para göndermenizi sağlıyorlar. Sahte senaryolarla vatandaşın kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışan sahtekarlara karşı kesinlikle bilgi paylaşımı yapmamak gerekiyor. Bu nedenle, tüketicilerin banka tarafından arandığından emin olması gerekiyor.





MOBİL UYGULAMALARI HER GÜN KONTROL EDİN

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, son dönemde finansal dolandırıcılığın çok arttığını ve bu konuda hem devletin harekete geçmesinin hem de vatandaşın çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Ölmez, şunları kaydetti: “Vatandaşların, bankalardan gelen telefonları kaydetmeleri ve uygulama mağazalarından, banka sitesini indirmelerini öncelik olarak tavsiye ediyoruz. Bankalar kesinlikle, telefon edip uygulama üzerinden işlem yaptırmazlar. Vatandaş hemen bunu reddetmeli, kişisel bilgilerini paylaşmamalı ve telefonu kapamalı. Eğer farkına varırsa hemen müşteri hizmetlerini arayıp bilgi vermeli." Ölmez, telefona gelen virüs üzerinden de dolandırıcılık vakalarının arttığını belirterek, "Vatandaşlar, her gün bankacılık uygulamalarını kontrol etmeli. Gece telefonu ya da interneti kapatmalı. Böylece virüs, telefona giremiyor. Bazı bankalar bu konuda harekete geçti ve virüs programları verdi" dedi.





TELEFONU KAPATIP SIZ ARAYIN

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, banka personellerinin dışarıya bilgi sızdırabileceğini söyledi. Şahin, şu uyarılarda bulundu: "Bilgiler dışarı sızdırılıyor olabilir. Uygulama kullanan kişiler bu sahte aramalara daha çok maruz kalıyor. Bankalar kendi itibarını sarsan kişilere dikkat etmeli, çalışanlarını sık sık kontrol etmeli. Vatandaş da uyanık olmalı ama bu bazen zor olabiliyor. En önemlisi ise bankadan aranmışsanız, konuşma sırasında bilgi vermeyin. Telefonu kapatın ve bankayı baştan arayın. Müşteri temsilcisi ile irtibat kurun. Gerçek ortaya çıkacaktır."





NELERE DiKKAT ETMELiYiZ

Bankanın resmi numarası dışındakilere itibar etmeyin.

Kimlik ve diğer banka bilgilerini paylaşmayın.

Aramayı sonlandırıp ilgili numarayı tekrar arayın.

Aramanın doğru olup olmadığını bankanızın müşteri hizmetlerinden teyit edin.

Hiçbir müşteri temsilcisi, bankacılık şifrenizi istemez. Bu yöndeki talepleri hemen reddedin.

Görüşmeyi kısa sürede sonlandırın.



