Sancaktepe’ye 2,5 milyarlık gayrimenkul yatırımı

Tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Türk savunma sanayi bu kez de Batı'nın radarına girdi. Belçika merkezli savunma ve güvenlik dergisi Army Recognition, Türkiye'nin Roketsan aracılığıyla geliştirdiği şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi TAYFUN'u yakın markaja aldı. TAYFUN'un Türkiye'yi seçkin füze teknolojisine sahip ülkeler arasına soktuğunu yazan Army Recognition haberinde, "Mach 5'ten (ses hızının beş katı) daha yüksek hızlarda seyahat etme kabiliyetleriyle tanımlanan hipersonik füzeler, benzeri görülmemiş hızları ve manevra kabiliyetleri nedeniyle modern savaşta oyun değiştiriciler olarak kabul ediliyor ve bu da onları tespit etmeyi ve durdurmayı oldukça zorlaştırıyor." ifadelerini kulandı.