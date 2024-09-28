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Ekonomi
Sancaktepe’ye 2,5 milyarlık gayrimenkul yatırımı

Sancaktepe’ye 2,5 milyarlık gayrimenkul yatırımı

Mehmet Ali Parto
04:0028/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Vakıfbank iştiraki Vakıf GYO, İstanbul Anadolu Yakası’ndaki 3. konut projesi VSancaktepe Merkez’i satışa sundu. Genel Müdür Onur İncehasan, projenin yatırım bedelinin 2,5 milyar lira olduğunu söyledi.

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarından Vakıfbank iştiraki Vakıf GYO, İstanbul Anadolu Yakası’ndaki 3’üncü konut projesi vSancaktepe Merkez’i satışa sundu. Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, projenin yatırım bedelinin toplamda 2,5 milyar lira olduğunu söyledi. İncehasan, “Projemizi geliştirirken Vakıf GYO’nun 3 önemli değeriyle hareket ediyoruz. Bunlar; bölgeye değer katmak, kentin ve konut alacak kişilerin ihtiyaçlarına cevap vermek ve hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak” diye konuştu.


OVP’Yİ REFERANS ALIYORUZ

Gayrimenkul sektörünün değer üretmeye devam etmesinin ülke ekonomisine katkı açısından çok kıymetli olduğunun altını çizen İncehasan, şunları kaydetti: "Konut arzını artırmak ve konuta erişilebilirliğin kolaylaştırılması en önemli gündem maddelerimiz. Gelecek stratejilerimiz, planlamalarımız ve piyasa öngörülerimiz için Orta Vadeli Program’ı (OVP) referans alıyoruz. Yeni projemiz ile hem ülke ekonomimize katkıda bulunmak hem de sektördeki potansiyel ivmelenmeye liderlik etmek için harekete geçtik.”

Onur İncehasan

312 KONUT 20 TİCARİ ÜNİTE

Vakıf GYO Satış ve Pazarlama Müdürü Aslı Ata ise, proje detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Hayata geçirilen VSancaktepe Merkez, 17 bin 518 metrekare arsa içerisinde 1+1’den 4+1’e kadar değişen toplam 312 konut ve 20 adet ticari üniteden oluşuyor. Yeni metro istasyonuna 3-4 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan projemiz, Kuzey Marmara’ya 3,6 km, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 17 km’lik uzaklıkta konumlanıyor. Şirketimiz bünyesinde 48 aya varan esnek ödeme planları sunduğumuz projemiz için VakıfBank başta olmak üzere, katılım bankaları da dahil anlaşmalı bankalardan kredi imkânı sunuyoruz.”



Avrupa’da ‘Türkiye Tayfun’u: Durdurulamaz!

Tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Türk savunma sanayi bu kez de Batı'nın radarına girdi. Belçika merkezli savunma ve güvenlik dergisi Army Recognition, Türkiye'nin Roketsan aracılığıyla geliştirdiği şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi TAYFUN'u yakın markaja aldı. TAYFUN'un Türkiye'yi seçkin füze teknolojisine sahip ülkeler arasına soktuğunu yazan Army Recognition haberinde, "Mach 5'ten (ses hızının beş katı) daha yüksek hızlarda seyahat etme kabiliyetleriyle tanımlanan hipersonik füzeler, benzeri görülmemiş hızları ve manevra kabiliyetleri nedeniyle modern savaşta oyun değiştiriciler olarak kabul ediliyor ve bu da onları tespit etmeyi ve durdurmayı oldukça zorlaştırıyor." ifadelerini kulandı.



#gayrimenkul
#vakıfbank gyo
#Ekonomi

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