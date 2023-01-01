SASA'dan 20 milyar dolarlık yatırım: İhtiyacın yüzde 40'ı milli kaynaktan karşılanacak

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SASA Polyester’in 20 milyar dolarlık Yumurtalık petrokimya tesisleri yatırım projesinde yol haritası belli oldu.
SASA Polyester’in 20 milyar dolarlık Yumurtalık petrokimya tesisleri yatırım projesinde yol haritası belli oldu. Son olarak, Yumurtalık’ta Özel Endüstri Bölgesi çerçevesinde arazinin önemli bölümünün tedariğini tamamlayan SASA, kalan bölüm için son adımda beklenen acil kamulaştırma kararı ile birlikte de bu yılın ikinci yarısının başlarında temel atmayı planlıyor.
Söz konusu yatırım propilen üretim tesisinin kurulması bakımından önem taşıyor. Proje tamamlandığında tekstil ülkesi Türkiye’de üretilmeyen ve yıllık yaklaşık 2,5 milyon ton ithalatı yapılan propilenin 1 milyon ton üretimi yapılacak. Sektör ihtiyacının yüzde 40’ı milli kaynaktan karşılanmış olacak.
Önceden 11.8 milyar dolar olarak kararlaştırılan yatırım tutarının son olarak 20 milyar dolara yükseltildiği dev projede tesis inşa yol haritası da netleştirildi. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Birinci fazda 2023-2026 yılları arasında 1 milyon ton kapasiteli PDH ve Polipropilen Üretim Tesisi, 2 milyon ton kapasiteli Paraksilen ve Aromatik Üretim Tesisi ve liman yapımı tamamlanacak.
SASA, önceki gün Honeywell UOP ile Yumurtalık yatırım alanında, 1,5 milyar dolarlık yatırım tutarı ile Propilen Üretim Tesisi kurulması ile ilgili lisans, teknik hizmet ve garanti anlaşması imzalamıştı. 2026’nın ilk yarısında bitirilerek, ciroya katkısı 1,2 milyar dolara ulaşması beklenen, yıllık 1 milyon ton kapasiteli Propilen Üretim Tesisi ile Türkiye’nin ithalatı da önemli ölçüde aşağıya çekilmiş olacak.