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Ekonomi

SASA'dan 20 milyar dolarlık yatırım: İhtiyacın yüzde 40'ı milli kaynaktan karşılanacak

SASA Polyester'in 20 milyar dolarlık Adana Yumurtalık Petrokimya Tesisleri yatırım projesinin detayları netleşti. Daha önce 11,8 milyar dolar olan yatırım tutarının 20 milyar dolara yükseltildiği projenin temeli, bu yılın ikinci yarısında atılacak. Tekstil ülkesi Türkiye'de üretilmeyen ve yıllık 2,5 milyon ton ithal edilen propilenin 1 milyon ton üretimi ile ihtiyacın yüzde 40'ı milli kaynaktan karşılanacak.

3:45 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
SASA Polyester’in 20 milyar dolarlık Yumurtalık petrokimya tesisleri yatırım projesinde yol haritası belli oldu.

SASA Polyester’in 20 milyar dolarlık Yumurtalık petrokimya tesisleri yatırım projesinde yol haritası belli oldu.

SASA Polyester’in 20 milyar dolarlık Yumurtalık petrokimya tesisleri yatırım projesinde yol haritası belli oldu. Son olarak, Yumurtalık’ta Özel Endüstri Bölgesi çerçevesinde arazinin önemli bölümünün tedariğini tamamlayan SASA, kalan bölüm için son adımda beklenen acil kamulaştırma kararı ile birlikte de bu yılın ikinci yarısının başlarında temel atmayı planlıyor.

PROPİLEN MADDESİNİN %40’I MİLLİ KAYNAKTAN

Söz konusu yatırım propilen üretim tesisinin kurulması bakımından önem taşıyor. Proje tamamlandığında tekstil ülkesi Türkiye’de üretilmeyen ve yıllık yaklaşık 2,5 milyon ton ithalatı yapılan propilenin 1 milyon ton üretimi yapılacak. Sektör ihtiyacının yüzde 40’ı milli kaynaktan karşılanmış olacak.

11,8 MİLYARDAN 20 MİLYAR DOLARA ÇIKARILDI

Önceden 11.8 milyar dolar olarak kararlaştırılan yatırım tutarının son olarak 20 milyar dolara yükseltildiği dev projede tesis inşa yol haritası da netleştirildi. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Birinci fazda 2023-2026 yılları arasında 1 milyon ton kapasiteli PDH ve Polipropilen Üretim Tesisi, 2 milyon ton kapasiteli Paraksilen ve Aromatik Üretim Tesisi ve liman yapımı tamamlanacak.

3 AŞAMADA TAMAMLANACAK

  • Erdemoğlu açıklamasında detayları şöyle özetledi: “2025-2028 arasını kapsayan ikinci fazda ise 1 milyon ton kapasiteli PDH ve polipropilen üretim tesisi, 200 bin ton kapasiteli SAP, 100 bin ton kapasiteli 2-EH, 300 bin ton kapasiteli ACN bitirilecek. Ayrıca, 1,6 milyon ton kapasiteli PTA ve 700 bin ton kapasiteli MEG üretim tesisleri hayata geçirilecek. Üçüncü ve son fazda ise 2027-2032 arasında 12 milyon ton kapasiteli rafineri tesisi ile entegrasyon tamamlanacak. Öte yandan, 2 milyon ton kapasiteli 2. Faz Aromatik ve Paraksilen, 700.000 ton kapasiteli MEG üretim, 1 milyon ton kapasiteli Polietilen ve 600 bin ton kapasiteli PVC Üretim Tesisleri planlanıyor.”
  • Paul Allan ve İbrahim Erdemoğlu

İTHALATIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

SASA, önceki gün Honeywell UOP ile Yumurtalık yatırım alanında, 1,5 milyar dolarlık yatırım tutarı ile Propilen Üretim Tesisi kurulması ile ilgili lisans, teknik hizmet ve garanti anlaşması imzalamıştı. 2026’nın ilk yarısında bitirilerek, ciroya katkısı 1,2 milyar dolara ulaşması beklenen, yıllık 1 milyon ton kapasiteli Propilen Üretim Tesisi ile Türkiye’nin ithalatı da önemli ölçüde aşağıya çekilmiş olacak.


#SASA Polyester
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#Ekonomi
#İthalat
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