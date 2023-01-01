SASA'dan 20 milyar dolarlık yatırım: İhtiyacın yüzde 40'ı milli kaynaktan karşılanacak

Erdemoğlu açıklamasında detayları şöyle özetledi: “2025-2028 arasını kapsayan ikinci fazda ise 1 milyon ton kapasiteli PDH ve polipropilen üretim tesisi, 200 bin ton kapasiteli SAP, 100 bin ton kapasiteli 2-EH, 300 bin ton kapasiteli ACN bitirilecek. Ayrıca, 1,6 milyon ton kapasiteli PTA ve 700 bin ton kapasiteli MEG üretim tesisleri hayata geçirilecek. Üçüncü ve son fazda ise 2027-2032 arasında 12 milyon ton kapasiteli rafineri tesisi ile entegrasyon tamamlanacak. Öte yandan, 2 milyon ton kapasiteli 2. Faz Aromatik ve Paraksilen, 700.000 ton kapasiteli MEG üretim, 1 milyon ton kapasiteli Polietilen ve 600 bin ton kapasiteli PVC Üretim Tesisleri planlanıyor.”