Satış cirosunu %90 artırdı

Yaklaşık 200 alışveriş merkezini yöneten Alman ECE Marketplaces’in iştiraklerinden ECE Türkiye, perakende satış cirosunu geçen yıl 2022'ye göre yüzde 90 artırdı. ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO’su Nuri Şapkacı, 2023'ün kendileri için oldukça başarılı geçtiğini belirterek, "Müşteri giriş sayılarımızda yüzde 9 artış var. Şubat ayında hepimizi derinden yaralayan depremin etkisiyle bir düşüş yaşadık. Ancak seçim sürecine girilmesiyle fiyatların artabileceği düşüncesi alışverişlerin öne çekilmesinde etkili oldu. Bu da cirolara olumlu yansıdı. AVM’lerimizin doluluk oranı sektör ortalamasının üzerinde ve yüzde 100’e yakın” diye konuştu.

Şirketin portföyünde 9’u faaliyet halinde, 3’ü inşaat aşamasında 12 AVM bulunuyor. ECE Türkiye, 600 bin metrekare kiralanabilir alanda 2 bin 500 kontratı yönetiyor. ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve COO’su Semet Yolaç Canlıel de bu yıl İstanbul Başakşehir’deki V Metroway ile Ağaoğlu ÇekmeköyPark AVM’nin hizmete açılacağını ifade etti. Canlıel, “2025'te hizmet vermeye başlayacak V Mall İstanbul ile de Başakşehir’de toplam 70 bin metrekarede önemli bir perakende destinasyonu oluşturacağız. Ağaoğlu ÇekmeköyPark AVM’yi de portföyümüze ekledik. 7 milyar lira yatırım hacmi ile hayata geçirilen karma kullanımlı projenin AVM bacağında 25 bin metrekarelik kiralanabilir alanda 100'den fazla mağaza yer alacak" dedi.