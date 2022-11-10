Ekonomi Satışlarını yüzde 517lik artışla 264 milyon TLnin üzerine çıkardı
İŞ DÜNYASI

Satışlarını yüzde 517’lik artışla 264 milyon TL’nin üzerine çıkardı

Özel hesap döneminin ilk 3 ayında tarihinin en yüksek satış gelirine ulaşan Merko Gıda, aynı dönemde net karını da 39,9 milyon TL’ye yükseltti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Satışlarını yüzde 517’lik artışla 264 milyon TL’nin üzerine çıkardı
Foto/arşiv

Merko Gıda, özel hesap döneminin ilk 3 ayına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamayla finansal tablolarını paylaşan Merko Gıda, geçtiğimiz yılın Temmuz-Eylül döneminde 42,9 milyon TL olan satışlarını bu yılın aynı döneminde yüzde 517’lik artışla 264,7 milyon TL seviyesine yükseltmeyi başardı.

Şirket böylece, tarihinin en yüksek 3 aylık satış performansına ulaşmış oldu. Aynı dönemde şirketin net dönem karı 39,9 milyon TL olarak gerçekleşirken, ana ortaklık net dönem karı ise yüzde 932’lik artışla 11,3 milyon TL’yi aştı.

YATIRIMLARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake, faaliyet ortamını zorlaştıran her türlü koşula rağmen sürdürülebilir büyüme performanslarını devam ettirdiklerini ifade ederken, ''Bir süredir yaptığımız yatırımların karşılığını almak bizler için son derece mutluluk verici. Türkiye’nin en köklü gıda şirketlerinden biri olarak bir yandan büyüme performansımızı artırırken, bir yandan da Merko’yu geleceğin çetin rekabet ortamına hazırlayacak, küresel büyüme stratejimize destek verecek önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl açıkladığımız Frigo Pak satın almamız bunun en güzel örneklerinden biri. Merko ve Frigo Pak ortaklığında hayata geçireceğimiz ve 2023 sonunda tamamlamayı hedeflediğimiz Freeze Dry yatırımızla da narenciye alanındaki ihracat odaklı büyüme hamlemizi pekiştireceğiz. Tüm bunların yanında, geçtiğimiz aylarda tamamladığımız 60 milyon TL’lik tahsisli sermaye artırımımızla da bilançomuzu güçlendirmeyi sürdürdük. Merko olarak önümüzdeki dönemde hem yatırımlarımıza hem de sağlıklı bilanço yönetimimize kararlılıkla devam edeceğiz'' dedi.

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