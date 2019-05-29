Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Savunma şirketleri en büyükler arasında
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Savunma şirketleri "en büyükler" arasında

Savunma şirketleri 'en büyükler' arasında

Ortaya koydukları ürün ve hizmetlerle ülke güvenliğine katkıda bulunan Türk savunma şirketleri, ekonomik performanslarıyla Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde savunma şirketleri dikkat çekiyor.
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde savunma şirketleri dikkat çekiyor.

İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan araştırmayla Türkiye'de sanayi faaliyet kolunda yer alan en büyük kuruluşların tespit edilmesi, bu kuruluşlara ait büyüklüklerin ortaya konularak, Türk sanayinin gelişiminin görülmesi ve geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesi amaçlanıyor.

Üretimden satışlara göre listede en üst sırada yer alan savunma sanayisi şirketi ASELSAN oldu.

Şirket, 2017'de 20'nci sırada bulunurken geçen yılki performansıyla 5 basamak yükselerek 15'inci sıraya çıktı.

ASELSAN, geçen yıl 7 milyar 593 milyon 473 bin 730 liralık satış rakamına ulaştı.

Türkiye'nin lider havacılık sanayisi şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) de listede 6 basamak yükseldi. Satış rakamı 5 milyar 959 milyon 686 bin 554 lirayı bulan TUSAŞ, kendine 22'nci sırada yer buldu.

Kara araçlarıyla askeri ve sivil alandaki ihtiyaçları karşılayan Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ (Otokar), geçen yıl 38 basamak ilerleyerek 49'uncu oldu. Otokar, 2018'de 3 milyar 231 milyon 722 bin 468 liralık satışa imza attı.

Son olarak Altay tankının seri üretim görevini üstlenen BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ (BMC), 2 milyar 621 milyon 379 bin 755 lirayla 18 basamak yükselerek 61'inci sıraya yerleşti.

ROKETSAN, 2 milyar 7 milyon 211 bin 188 lirayla 10 basamak geriledi ve 85'inci sırada yer aldı.

REKLAM

Havacılık motorları tasarımı, montajı ve üretimi yapan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, 1 milyar 603 milyon 247 bin 723 lirayla yerini 14 basamak yükselterek 115'inci oldu.

LİSTEDE TIRMANAN ŞİRKETLER

1 milyar 209 milyon 586 bin 140 liralık satış rakamına ulaşan HAVELSAN, listede 120 basamak ilerleyerek 153'üncülüğe çıktı.

Geçen yıl ilk 500'de yer almayan, ikinci 500'de 368'inci olan zırhlı kara aracı üreticisi FNSS, 2018 performansıyla bir anlamda sınıf atladı. FNSS, 1 milyar 94 milyon 927 bin 921 lirayla ilk 500'e 181'inci sıradan giriş yaptı.

Savunma sanayisi şirketleri arasında ilk 500 sıralamasında en fazla ilerleyen şirket Alp Havacılık oldu. Alp Havacılık, 641 milyon 365 bin 542 liralık satış rakamıyla 152 basamak ilerledi ve 327'inci sırada kendine yer buldu.

Ejder Yalçın ve Yörük zırhlı araçlarının üreticisi Nurol Makina, 554 milyon 744 bin 884 lirayla 373'üncü sırada yer aldı.

Kale Kilit ve Kalıp Sanayi AŞ 498 milyon 194 bin 909 lirayla 415'inci, Karel Elektronik 459 milyon 890 bin 847 lirayla 455'inci oldu.

Türk zırhlıları AB yolunda
EKONOMİ
Türk zırhlıları AB yolunda

Ateş sınır görevine hazır
EKONOMİ
Ateş sınır görevine hazır

Türkiye'nin ilk yerli helikopteri 'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam
EKONOMİ
Türkiye'nin ilk yerli helikopteri 'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam
Pençede bir ilk:Bora füzesi sahnede

'Pençe'de bir ilk:
Bora füzesi sahnede

ABD-Rusya-Suriye ve Irak'a bora üzerinden ne mesaj verildi?
27 polis merkezi kurulacak

27 polis merkezi kurulacak

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
Eski emniyet müdürüne hapis

Eski emniyet müdürüne hapis

'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında karar açıklandı.
2 askerimiz yaralandı

2 askerimiz yaralandı

​Pençe harekatında önceden tuzaklanan EYP infak etti.
Avrupa'nın en büyüğü yakalandı

Avrupa'nın en büyüğü yakalandı

İstanbul polisi 2 milyon euro kazanç tespit etti.
Gündemimizde yok

Gündemimizde yok

YÖK Başkanı Saraç'tan üniversite sınavı açıklaması.
En zorlandığı golcü

En zorlandığı golcü

​Fernando Muslera çekindiği forveti açıkladı.

Erken terhis<br>bayram sonrasında

Erken terhis
bayram sonrasında

​Yeni Askerlik Sistemine ilişkin görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi.

Bağış oyunu Avrupa’da

Bağış oyunu Avrupa’da

İmamoğlu için PKK ile FETÖ el ele çalışıyor.

Türkiye'de<br>ilk kez kullanılıyor

Türkiye'de
ilk kez kullanılıyor

Taramayı sadece 7 saniyede yapılabiliyor.
TSK harekete geçti

TSK harekete geçti

Kışladaki Sedat Peker görüntüsüne soruşturma.
Bora ile vuruldu

Bora ile vuruldu

Yerli füze ilk kez 'pençe' operasyonunda kullanıldı.
Pençe'de<br>15 terörist öldürüldü

Pençe'de
15 terörist öldürüldü

​Milli Savunma Bakanlığı harekatın iki günlük bilançosunu açıkladı.
'Övünün' dedi <br>utandırdı

'Övünün' dedi
utandırdı

İlk yılında Galatasaray şampiyonluğunu gördü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.