Segway CES 2026’da en yenilikçi elektrikli mobilite çözümlerini tanıttı 

“Simply Moving” misyonu doğrultusunda Segway, geliştirdiği sezgisel, verimli ve akıllı mobilite çözümleriyle insanların ve nesnelerin hareket anlayışını sadeleştirmeye devam ediyor. 16 bini aşkın patentiyle mobilite ve robotik alanlarında güçlü bir teknolojik altyapıya sahip olan Segway’in ürünleri, bugün 160’tan fazla ülkede 34 milyonu aşkın kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Bölgesel ve uluslararası sektör kuruluşlarında aktif olarak rol alan şirket, sektör paydaşlarıyla kişisel mobilite standartlarının geliştirilmesine yönelik açık ve sürekli bir diyalog yürütüyor.

Segway, akıllı mobilite alanındaki liderliğini CES 2026’da gerçekleştirdiği yenilikçi ürün lansmanlarıyla pekiştirdi. Bu yıl Türkiye’nin de dahil olduğu pek çok pazarda piyasaya sürülmesi planlanan Myon ve Muxi elektrikli bisiklet modelleri ile Xaber 300 elektrikli dirt bike, fuarın dikkat çeken ürünleri arasında yer aldı.Günlük ulaşım ve keyifli sürüşler için tasarlanan ve 2025 iF Design Award ödülüne layık görülen Myon, adaptif elektronik vites sistemi ve Segway akıllı sürüş sistemi ile öne çıktı. Çok yönlü bir yaşam tarzı bisikleti olarak konumlanan Muxi, çekiş kontrolü, rejeneratif frenleme ve akıllı kontrol paneli gibi özellikleri bir araya getiren yapısıyla; Xaber 300 ise dengeli ve kontrollü arazi performansıyla dikkat çekti.Segway, amiral gemisi elektrikli scooter modelleri GT3 Pro, ZT3 Pro, MAX G3, F3 ve E3 Pro ile birlikte performans, bağlantı ve platform teknolojilerinin sorunsuz biçimde nasıl entegre edildiğini de ortaya koydu. Ayrıca Navimow markası altında geliştirdiği yeni otonom çim bakım robotlarını da fuarda sergiledi.