Selçuk Bayraktar: Kızılelma daha hiç uçmadı ona büyük ülkelerden talep var

İstanbul Fuar Merkezi'nde 25 Ekim'de başlayan ve bugün sona erecek SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, dördüncü gününde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO'yu son gününde ziyaret etti.

Bayraktar, ziyaretinde yaptığı açıklamada, SAHA EXPO'nun uluslararası alanda çok büyük bir boyuta ulaştığını belirterek, yurt içi ve yurt dışından 1000'e yakın firmadan katılım olduğunu söyledi.

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Ülkelerden üst düzey katılım olduğunu aktaran Bayraktar, "11 ülkenin savunma bakanı fuarı ziyaret etti. 57 ülke buraya katıldı. Artık ülkemiz savunma sanayisinde son 20 senede gerçekleştirdiği dönüşümle tüm dünyada adından hem eserleriyle hem de kurumlarıyla söz ettirir hale geldi." diye konuştu.

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Bayraktar, fuarın halka açık son gününde SAHA EXPO'ya halkın yoğun bir ilgisinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle yüksek teknolojideki ülkemizin tam bağımsızlık serüveninde savunma sanayisi en önemli lokomotif. Bütün dünyada da böyle olmuş. Hayatımıza giren bütün büyük teknolojilerin hepsi öncelikle savunma sanayisinden başlamış ve sonrasında sivil alana yayılmasıyla birlikte çok daha büyük bir hale gelmiş. İnşallah ülkemiz tüm diğer sivil alanlarda da bu başarıyı gösterecek. Bütün hedef ve gayemiz bu.

Baykar olarak bugüne kadar elde ettiğimiz kaynakların, son 20 seneye bakacak olursanız yüzde 75'ine yakın bir kısmı yurt dışı ihracattan geliyor. Sadece yüzde 25 civarında bir kısmı yerli kaynaklardan oluşuyor. Bütün yeni yaptığımız platformların hepsini biz öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Bu elde ettiğimiz gelirleri de bu yüksek teknolojiye harcıyoruz. Geçtiğimiz yıl Baykar havacılık alanında ihracat şampiyonu olmuştu. Bu yıl, yaklaşık yüzde 98'i yurt dışı ihracattan geliyor ve 2022'deki ihracat hedefi 1 milyar doları aşmak."

"SAHA EXPO'nun uluslararası rağbet görmesi ülkemiz adına gurur verici"

Elde ettikleri kaynakları Türkiye'nin tam bağımsız ve müreffeh olma serüveninde yeni platformlar, yeni teknolojiler geliştirmek üzere kullandıklarını vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"En son hedefimiz, yaklaşık 20 yıldır hedefimiz olan adeta 'Kızılelmamız', ülkemizin de ilk insansız savaş uçağı olacak. İçinde bütün muharip havacılığın geleceğini içeren, ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olacak Kızılelma'yı ilk uçuşuna hazırlıyoruz. O da ilk uçuşuna gün sayıyor. İlk uçuşuyla birlikte ancak bu dünyaya ilk adımı atmış olacağız. Ondan sonra bütün bir gelecek ve ülkemizin de artık takipçi değil de dünyada bu alana yenilik getiren ülkelerden biri olma serüveninin başlangıcı olacak.

Bütün dünya insansız hava araçlarında kendi sınıfında en iyisini yaptığımızı kabul eder hale geldi. SAHA EXPO'da da yakın paydaşlarımızla, savunma sanayimizin tüm diğer kurumları olsun, onlarla bu hedefimize doğru adım adım ilerleyeceğiz. BAYKAR'ın stratejik iş birliği kapsamında imzaladığı anlaşmalar oldu.

SAHA EXPO'nun uluslararası rağbet görmesi ülkemiz adına gurur verici. Dünyanın içinden geçtiği krizleri de değerlendirecek olsak ülkemizin hem jeopolitik anlamda hem stratejik anlamda böylesine önem kazanması bizleri de ayrıca milletimizin bir ferdi olarak gururlandırıyor. İnşallah çok daha büyük başarıları sadece savunma sanayisinde değil tüm diğer sivil alanlarda da genç girişimlerimiz, teknoloji firmalarımız, kurumlarımız başaracak."

"Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma geliştirme faaliyetleriyle uğraşıyoruz"

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yapmaya çalıştıklarının toplumsal bir dip dalgayı oluşturmak olduğunu belirterek, "Elbette savunma sanayisi bunun çok önemli bir kısmı. Savunma sanayisindeki derinlik de diğer sivil alanlara yayıldığında o derinlikte önemli bir kuvvet çarpanı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar TB2'ye yoğun bir talep olduğunu ve bugüne kadar 24 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandığını aktaran Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"AKINCI ile ilgili de bugüne kadar 5 ülkeyle imzalandı ama AKINCI henüz yeni. Göreve hazır hale gelmesi 2021'i buldu. Geliştirme aşamasındayken de talep vardı AKINCI'ya. Kızılelma daha hiç uçmadı, ona çok daha büyük ülkelerden talep var. Öz kaynaklarımızla tümüyle bağımsız bir şekilde programı ilerletiyoruz. Kızılelma ile alakalı çalışmalarımız devam ediyor.

Bayraktar TB2 muharebede paradigma dönüşümünü gerçekleştirmiş oldu. Şu anda Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma geliştirme faaliyetleriyle uğraşıyoruz. Onlar da bir gün muharebe sahasında görev almayı başarabilirlerse muharebe tarihinde devrim yapacaklar. Bunu da şimdiden tarihe not düşmüş olalım.

Türkiye'nin özellikle havacılığın geleceği olan insansız hava araçları konusunda tüm dünyaya damgasını vurduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz bu yarışta teknoloji geliştirme açısından baktığınızda dünyada ilk 3 ülke arasına girmeyi başardık. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni değerlendirecek olursak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu teknolojiyi kullanma açısından konunun bir uzmanı olarak rahatlıkla dünyada bir numara olduğunu söyleyebiliriz.

Bu bir yarış ve biz ancak sürekli inovasyon yaparsak, sürekli yenilik yaparsak, sürekli çok çalışırsak bu yarışta liderliğimizi sürdürebiliriz. Savunma sanayimizin aynı dinamizmini koruyarak, hiçbir engele takılmadan tümüyle bu millileşme vizyonu kapsamında ilerlemeye devam etmesi gerekiyor."

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Polonya'ya ilk teslimat yapıldı

Bayraktar, Polonya'ya yapılan Bayraktar TB2 teslimatına ilişkin, Polonya'ya bugün ilk sistemin teslimatının gerçekleştiğini belirterek, "Orada da büyük bir heyecan var. Polonya Savunma Bakanı, 'Bayraktarlarımızı bekliyoruz' diye sosyal medyadan duyurdu. Biz de onları en iyi biçimde görev yapacak şekilde göreve hazırladık. Bugün teslimatı gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

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Açıklamasının ardından SAHA EXPO'daki stantları ziyaret eden Selçuk Bayraktar, ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.