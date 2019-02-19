Ekonomi Şentop Tanzim satışlar balon fiyatları söndürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şentop: Tanzim satışlar balon fiyatları söndürdü

TBMM Başkanvekili Şentop, "Gerçekten kasten yapılmış bir fiyatlandırmayla karşı karşıyayız. Tanzim satışlar, balon fiyatları söndürdü" dedi.

Haber Merkezi AA
​TBMM Başkanvekili Şentop, tanzim satışlara ilişkin değerlendirmede bulundu.
​TBMM Başkanvekili Şentop, tanzim satışlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çeşitli programlar için Edirne'ye gelen TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada, Türkiye üzerine ağustos ayından bu yana ekonomik bir saldırı başlatıldığını söyledi.

Kimi zaman tweet tehditleriyle, kimi zaman döviz kuruna müdahalelerle gerçekleşen saldırıların şekil değiştirerek sürdürülmeye çalışıldığını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı 'ekonomik olarak çökertiriz' gibi tehditlerde bulundu. Uluslararası bazı kuruluşlar, çeteler, organizasyonlar tarafından döviz üzerinden yapılan saldırıyla karşılaştı Türkiye. Onun hemen peşinden çok ciddi ölçüde hatta dolar ve döviz fiyatındaki oynamaların çok çok üzerinde bazı zamlar yapıldığını gördük. Özellikle milletimizi doğrudan alakadar eden, herkesin kullandığı, tükettiği yiyecekler, gıda üzerinden, sebze ve meyve üzerinden böyle bir şey yapıldığını gördük."

Yapılan bu finansal saldırıları, aynı şekilde sebze-meyve ve gıda fiyatları üzerinden yapılan saldırıyı alınan önlemlerle püskürttüklerini belirten Şentop, "Alınan tedbirlerle balonun söndürüldüğünü görüyoruz. Gerçek manada bir ihtiyaçtan doğan zamlar olmuş olsaydı, burada ciddi bir gerileme görmemiş olacaktık, halbuki görüyoruz bu bir balon. Gerçekten kasten yapılmış bir fiyatlandırmayla karşı karşıyayız. Tanzim satışlar, balon fiyatları söndürdü. Alınan tedbirlerle, tanzim satışlar, özellikle Türkiye ekonomisine kasteden, seçimlere yönelik olarak da milletimizin hassasiyetleriyle oynayan, çünkü herkesin kullandığı gıda üzerinden yapılıyor bu, bunu önleyen bir hamle oldu." diye konuştu.

"Bu ittifak devam edecek"

Cumhur İttifakı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Türkiye'nin istiklal ve istikbali için birlikte hareket etme iradesiyle yola çıktığını ifade eden Şentop, sadece bu seçime kadar devam edecek bir ittifak olmadığının altını çizerek, "Bu ittifakı o zaman da, 24 Haziran öncesinde de söyledik, 'bu seçime kadar olan ittifak değil, özellikle devleti ve milleti tahkim eden yeni sistemin, yeni anayasa değişikliğinin en azından yerleşmesine kadar bütün kurum ve kurallarıyla bu ittifak devam edecek' diye kararlılıkla gerek Cumhurbaşkanımız gerek Sayın Bahçeli ifade ettiler. Onun bir neticesi olarak yerel seçimlerde de bu ittifak yapıldı." dedi.

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Şentop, Millet İttifakı'nın ise bir ideal, bir amaç, bir Türkiye tasavvuru çerçevesinde değil, Cumhur İttifakı'na karşı oluşturulan bir ittifak olduğunun altını çizdi.

"Cumhur İttifakı'nın alanı genişliyor"

Mustafa Şentop, yerel seçimlerin aday sayısı bakımından genel seçimlerden çok farklı olduğunu söyledi.

Binlerce siyasi aktörü ilgilendiren değerlendirmelerde ince elenip sık dokunduğunu vurgulayan Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerel seçimler süreci, milletvekili seçimi gibi bir süreç değil. Milletvekili seçiminde 600 aday belirliyorsunuz mesele bitiyor ama yerel seçimlerde belediye başkan adayları ki bin 300'ün üzerinde beldelerle beraber belediye başkan adayı var ayrıca meclis üyelikleri var. Yaklaşık 25 bin civarında adayın belirlendiği bir süreç, aday adaylıklarını da dikkate alırsak aşağı yukarı 100 bine yakın siyasetçiyi, aktörü ilgilendiren bir süreç. Dolayısıyla değerlendirmeler çok kolay olmuyor, zaman istiyor. Bu sebeple aşama aşama yapılan değerlendirmelerle bugüne kadar gelindi. Daha önce büyük şehirler üzerinde, büyük şehirlerin ilçeleriyle beraber değerlendirildiği bir ittifak söz konusuydu fiili olarak ama sonra illerle ilgili yapılan değerlendirmelerde de çok olanda birlikte hareket edilebileceği görülmüş oldu. Bu bakımdan ittifakın alanı iller ve ilçeler bazında genişlemiş oldu."

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Gram altın 226 lira seviyelerinde

Online tanzim satışı başladı
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Tanzim satışlar Ankara'nın ardından İstanbul'da da online olarak uygulanmaya başlandı. PTT'nin internet adresinde yer alan meyve ve sebzelerin tanzim fiyatlarıyla satılacağı açıklandı. Tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak.
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epttavm.com üzerinden ilk etapta, salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber ve çarliston biberden oluşan 8 çeşit sebze satışa sunuldu. İşte online olarak satılan ürün ve fiyatları:
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Kırmızı Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
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Çerliston Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
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Sivri Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
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Salatalık - 4 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
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Patlıcan - 4,5 TL Antalya bölgesinde üretilmektedir.
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Soğan - 2 TL Ankara ve Kütahya bölgelerinde üretilmektedir.
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Patates - 2 TL İzmir bölgesinde üretilmektedir.
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Domates - 3 TL Antalya bölgesinde üretilmektedir.
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pttavm'nin 'Türkiye Kazanacak' etiketiyle sattığı ürünler için kampanya geçerlilik tarihi : 11-02-2019 01-05-2019 belirtilirken, ürünlerin birçoğunun tükendiği gözlendi.
Online tanzim satışı başladı
Online tanzim satışları Ankara'dan sonra İstanbul'da da başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tanzim satışın online olarak da yapılacağını duyurmuştu. Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com 'da başlatıyoruz" dedi.
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