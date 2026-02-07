Yeni Şafak
Serbest bölgelerde bulunan üstyapılar Hazine'ye geçiyor

04:007/02/2026, Cumartesi
Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı.

Buna göre devlete ait araziler üzerindeki serbest bölgelerde kurucusu ve işleticisine ait ruhsatlara bağlı üstyapılar, tanınan süre sona erdiğinde Hazine'ye devredilecek. Ruhsatın yeniden uzatılması ise devir tarihini değiştirmeyecek. Yönetmelik kiralama ile bölge kurucu ve işleticilerine ait depo işletmeciliği faaliyetlerinin ayrı ruhsatlar altında yürütülmesini zorunlu kılıyor. Ayrıca ana ruhsat ile ek ruhsatların muhasebe kayıtlarının birleştirilmesini yasaklıyor.

BRÜT KAZANCIN %20'Sİ DEVLETE AKTARILACAK

Geçici düzenlemeyle daha önce verilen süre uzatımlarının mevcut dönem sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi. Belirli şartların sağlanması halinde Hazine'ye geçen üstyapıların kiralanarak işletilmesi ise sınırlı bölge kurucu ve işleticilerine süreyle bırakılabilecek. Hazine arazisi üzerindeki binaları kiraya vererek gelir elde etmek isteyen işletmeciler, artık brüt kazançlarının en az yüzde 20’sini devlete aktarmak zorunda kalacak.



