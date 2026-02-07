Serbest bölgelerde bulunan üstyapılar Hazine'ye geçiyor

Buna göre devlete ait araziler üzerindeki serbest bölgelerde kurucusu ve işleticisine ait ruhsatlara bağlı üstyapılar, tanınan süre sona erdiğinde Hazine'ye devredilecek. Ruhsatın yeniden uzatılması ise devir tarihini değiştirmeyecek. Yönetmelik kiralama ile bölge kurucu ve işleticilerine ait depo işletmeciliği faaliyetlerinin ayrı ruhsatlar altında yürütülmesini zorunlu kılıyor. Ayrıca ana ruhsat ile ek ruhsatların muhasebe kayıtlarının birleştirilmesini yasaklıyor.