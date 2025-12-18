Yeni Şafak
SGK 1000 sözleşmeli personel alacak: İşte başvuru tarihi

13:0118/12/2025, Perşembe
SGK personel alımı: Bugün başlayan başvurular, 25 Aralık'ta sona erecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 1000 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda detayları kamuoyuyla paylaştı.

SGK bünyesine 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma ve güvenlik görevlisi ile 50 teknisyen istihdam edilecek. Sözleşmeli personel alımı için başvurular 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından SGK'ye alınacak personele ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma güvenlik görevlisi, 50 teknisyen olmak üzere 1000 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz. Başvuru tarihleri 18-25 Aralık 2025.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz"


