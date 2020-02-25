Ekonomi SGKdan emekli maaşında kesinti haberiyle ilgili önemli açıklama Böyle bir çalışma bulunmuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' haberiyle ilgili önemli açıklama: Böyle bir çalışma bulunmuyor

SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' haberiyle ilgili önemli açıklama: Böyle bir çalışma bulunmuyor

SGK milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklamayı yaptı. Emeklilerin maaşlardan kesinti yapılacağı iddiaları üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada "Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
'Çalışan Emekliye Kötü Haber' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor.
'Çalışan Emekliye Kötü Haber' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor.

SGK'dan emeklilerin maaşlarından kesinti yapılacağı iddiaları ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür. Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.

Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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