Ekonomi Sıfır aldığı otomobili boyalı çıktı Davayı 10 yıl sonra kazandı
OTOMOTİV

Sıfır aldığı otomobili boyalı çıktı: Davayı 10 yıl sonra kazandı

İzmir’de yaşayan Baki Çakmak, 10 yıl önce bir bayiden sıfır otomobil satın aldı. 2 ay sonra otomobilini yıkarken sol arka çamurluk kısmının boyasında bir anormallik olduğunu fark eden Baki Çakmak, araç bayisine “ayıplı malın misli ile değiştirilmesi” davası açtı ve 10 yıllık süreç sonunda davayı kazandı. Bilirkişi raporuyla yeni otomobil için 200 bin TL’lik bedel belirlendiğini ve davalı tarafın bu bedele itiraz ettiğini söyleyen Çakmak, aracının değiştirileceği günü bekliyor.

Haber Merkezi İHA
Sıfır aldığı otomobili boyalı çıktı: Davayı 10 yıl sonra kazandı
Baki Çakmak

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan Baki Çakmak (56), 10 yıl önce Menemen ilçesinde bulunan bir bayiden sıfır otomobil satın aldı. Otomobilini kullanmaya başlayan Çakmak, iddiasına göre 2 ay sonra otomobilini yıkadığı esnada sol arka çamurluk kısmında bir anormallik fark etti. Elini sol arka kısımda bulunan çamurluğun üstüne koyan Çakmak, boyanın üzerinde ufak çıkıntılar görünce şok geçirdi.

Daha sonra otomobili aldığı bayiye giden ve durumu bildiren Çakmak, “İstediğin yere şikayet et, mahkemeye ver” yanıtını aldığını ileri sürerek, hukuki süreci başlattı.

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İki ay sonra aracın boyalı olduğunu fark etti

Baki Çakmak, biraz birikim yaptıktan sonra sıfır otomobil almak için bayiye gittiğini söyleyerek, "1 Eylül 2010 tarihinde arabayı aldım. Ben titiz bir adamım. Paspasların üzerinde hala gazeteler durur, aracıma ayak değmedi. Aracı aldıktan 2 ay sonra aracımı yıkarken bir anormallik olduğunu gördüm ve şaşırdım. Elimi sürdüm ve aracın sol arka çamurluk kısmında vernik atmasının olduğunu gördüm. Yetkili servise aracı götürdüm ve onlar da bu arabanın boyalı olduğunu söylediler. ‘Ben bu aracı sıfır olarak aldım, nasıl boyalı?’ dedim. Ne yapacağımızı sorduğumda bana ‘Hukuki yollara git, müracaatını yap, istediğin yere şikayet et’ tarzında konuştular. Moralim bozuldu. Tüketici Hakem Heyeti’ne müracaat ettim, 8-9 aylık bir süreç sonunda misliyle değişim kararını aldılar” dedi.

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"Güvenli bir araba diye aldık ama ayıplı mal satmışlar"

Daha sonra İzmir 3. Tüketici Mahkemesinin yolunu tutan Çakmak, “Avukatımla görüştüm ve mahkemeye gittim. Dava 5 celsede sonuçlandı. Sonuçlandıktan sonra konuyu Yargıtay’a gönderdiler. 2015 yılında Yargıtay sonucu geldi. Misliyle değişim kararı varken ‘boyanın aracın kullanımına engel teşkil etmediği’ yönünde Yargıtay karar verdi. Ben bu aracı sıfır aldım, böyle bir şeyin olması mümkün değil. Tekrar mahkemeye gittim ve hakim yine misliyle değiştirilmesi kararını aldı. 9 Aralık 2020’de Avukatım Seher Delibayır, ‘Gözün aydın, iyi sonuç geldi’ dedi. Daha sonra karşı taraf konuyu Hukuk Genel Kurulu’na gönderdi ve aracın değerine itiraz ettiler. Hukuk Genel Kurulu da bizim lehimize karar aldı. Bilirkişi raporunu yine tuttu ve 190-200 bin TL civarı değer biçti. Karşı taraf buna da itiraz etti. Artık bilmiyorum hakkımızı nasıl arayabiliriz? Mağdur durumdayım. 'Güvenli bir araba' diye aldık ama maalesef ayıplı mal satmışlar bize. Yaşadığım süreçte sinir ve stresten şeker hastası oldum. Evde tartışmalar ve huzursuzluk oldu” ifadelerini kullandı.

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Şerife Çakmak: Böyle olunca çok üzüldük

Baki Çakmak’ın eşi Şerife Çakmak (57) ise, "Kocam asgari ücretle çalışıyordu, onun maaşını biriktiriyorduk. Ben de bahçelerde, tarlalarda çalışıyordum. Benim maaşımla da evi geçindiriyorduk. Bir araba alacaktık ama ikinci el almayalım, sıfır alalım diye düşündük. 'Biz gariban bir insanız köyden geldik' dedim. Araba böyle çıkınca evde huzur kalmadı, eşim şeker hastası oldu. 10 seneden beri evimizde huzur yok. 'Sıfır araba alsam mı almasam mı?' diye korkuyorum. Yemedik içmedik tarlalarda çalıştım. Böyle olunca çok üzüldük, mağdur olduk” diye konuştu.

Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesince suç duyurusunda bulundu
FOTOĞRAF 8
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Turgutlu ilçesinde oturan, özel bir bankada yönetici, evli ve 3 çocuk babası Alparslan Tosun, inşaat teknikeri eşi Semiha Tosun'a (46), 9 Eylül'de, 119 bin liraya sıfır kilometre bir otomobil satın aldı.
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Otomobilin alınmasından 18 gün sonra kirlenen sürücü koltuğunu silmek isteyen Alparslan Tosun, bir anda acı içinde kaldı.
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Parmağı kesilen tosun, yaptığı araştırmada koltuğun yaslanma ve oturma bölümüne sıkıştırılmış 20 santimetre büyüklüğünde falçata buldu.
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Kesilen bölgeyi bezle kapattığını belirten Alparslan Tosun, Komşuların yardımıyla 10- 15 dakika boyunca kanı durdurmaya çalıştık. Kanın durmasının ardından aracın başına tekrardan döndüm. Elimin neden kesildiğini görmek istedim. Sürücü koltuğunda yaslanma ve oturma yerinin arasındaki bölmede kesici bir cisim fark ettim. Kesici cisimde koltuğun içerisinden birkaç santimetresi dışarı doğru çıkmıştı. Daha sonra orayı bir bezle kapatarak, eşim Semiha'dan otomobili yetkili servise götürmesini istedim. Eşim ilk iş günü sabahında yetkili servise götürdü. 7 santimetrelik falçata yetkili servis tarafından koltuktan çıkarıldı. Eşim eve döndükten 2 saat sonra Bursa'dan yeni bir koltuk geldi ve takıldı dedi.
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Olayın yaşandığı hafta boyunca firma tarafından aranarak, ikna edilmeye çalışıldıklarını dile getiren Tosun, Koltuğu değiştirdiler, olay bizim için kapanmıştı. Daha sonra koltuğu değiştiren firmanın yetkilisi bizi arayıp, 'Bir tazminat talebiniz var mı?' diye sordu. 'Yok' dedik. 'Böyle bir hata olmuş. İlgilendiniz, teşekkür ederiz' dedik. Ancak, daha sonra firma yetkilisi bizi 5 gün boyunca aradı. 'Sizi Bursa'da ağırlayalım, fabrikamızı gezdirelim. Dava açmayın aksi takdirde, 700 kişi işten çıkarılır' diyerek, bizi etkilemeye çalıştı. Biz de bizim için konunun kapandığını söyledik. Olayın ardından 6 gün sonra yine arayıp, bir kez daha davette bulunup, 'Benzin paranızı da biz karşılayalım. Koltuklarınızı da komple yenileyim' dediler. Durumu eşimle paylaşınca, çocuklarımızla birlikte bir üretim tesisini görmek hoşumuza gider dedik ve kabul ettik diye konuştu.
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Firmanın tutarsız ve çelişkili davranışlar sergilediğini ifade eden Tosun, 2 Ekim Cuma günü öğleden sonra beni aradılar, 'Sizinle muhatap olmayı kestik. Gelmenize gerek yok. Konu bizim için kapanmıştır' dediler. Ben de kendimi aldatılmış ve kandırılmış hissettim. Bu konu beni rahatsız etti. Bunu üzerine hukuki süreç başlatmaya karar verdim. Koltukta olan kesici cisim bel bölümünde olduğu için ters bir harekette felce kadar neden olabilirdi. Çok ciddiye alınması gereken bir şey bu. Çıkan cismin kalınlığı, sertliği ve keskinliği dikkate alındığında durumun ciddiyeti daha da iyi anlaşılabilir. Elimden geldiğince firmanın bu hatasını ve 5 günlük süreçte bizle dalga geçer gibi davranışta bulunmalarının hukuki mücadelesini vereceğiz. Avukatımız aracılığıyla firma hakkında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk dedi.
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Semiha Tosun da büyük bir tehlike atlattığını ifade etti. Serviste koltuktan çıkan falçatayı gördüğünde şoke olduğunu belirten Tosun, şöyle devam etti:
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Yeni alınan otomobilimin sürücü koltuğundan kesici bir alet çıktı ve eşimin elini kesti. Uzun bir süre eve gelmeyince ben merak ettim. Kendisini aradığımda 'birazdan geleceğim' dedi ve o sırada elindeki kanı durdurmaya çalışıyormuş. Yaklaşık 1,5 saat sonra eve döndü. Bu olayı örtbas etmekten ziyade firma en azından özür dilese, mağduriyetimizi giderse bizim için yeterli olacaktı. Kendileri farklı bir şekilde yaklaştığı için biz de hukuki süreç başlattık. Büyük bir tehlikeden kurtuldum. Frene bastığım anda tam omuriliğime saplanabilecek bir noktadaydı bıçak.
Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesince suç duyurusunda bulundu
Manisa'da yaşayan Alparslan Tosun (47), eşine aldığı sıfır kilometre otomobilin koltuklarını silerken, parmağı kesildi. Yaptığı incelemede koltuğun kenarında 7 santimetre büyüklüğünde falçata olduğunu gören Tosun, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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